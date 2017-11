Wie gefährlich ist Glyphosat? Sehr gefährlich, glauben diese Aktivisten, die hier vor dem Bundestag gegen den Einsatz des Unkrautvernichters protestieren. (dpa)

Wo Unkraut, da Vernichtung, so möchten es die meisten. Doch chemische Mittel wie Glyphosat sind in Verruf geraten. In Bremen verzichtet der Umweltbetrieb seit 2016 auf den Einsatz glyphosathaltiger Unkrautkiller. Auch die Bremer Bäder, Werder Bremen oder die Kleingärtner im Landesverband der Gartenfreunde sind davon abgerückt. Sie bekämpfen ihren Angaben zufolge Wildwuchs ohne Chemie.

Anders die Deutsche Bahn, die neben der Landwirtschaft als einer der größten Anwender von Glyphosat gilt. Und auch die Bremer Straßenbahn AG (BSAG) lässt nicht davon ab: Zweimal im Jahr sprüht sie jeweils 60 Liter glyphosathaltige Unkrautvernichtungsmittel auf das Schotterbett. Eine saubere Öko-Vergangenheit kann auch der Umweltbetrieb Bremen nicht aufweisen.

Noch 2015 erhielt der städtische Eigenbetrieb die Genehmigung, 30 Liter glyphosathaltiger Mittel auf rund 31 Hektar (Friedhofsflächen und Sportanlagen) auszubringen. Der Pflanzenschutzdienst des Landes bearbeitet alle Anträge; der Einsatz von Unkrautvernichtern mit Glyphosat auf sogenanntem Nichtkulturland ist immer genehmigungspflichtig.

Was der Umweltbetrieb vor zwei Jahren spritzte, mutet eher wenig an im Vergleich zum Verbrauch der Bahnbetreiber. So wurden 2015 in Bremen für die Anwendung im Gleisbereich 1280 Liter glyposathaltiger Mittel auf 163 Hektar genehmigt. Das geht aus einem Verwaltungsbericht für die Umweltdeputation hervor.

Die Bahn nutzt das Herbizid bundesweit, um Gleise von jeglichem Bewuchs zu befreien und das Schotterbett intakt zu halten. Sie argumentiert, wenn die Hohlräume im Schotter durch Pflanzenteile verstopft würden, könne dies die Sicherheit der Züge erheblich gefährden.

Die Chemikalie wird der Bahn zufolge im unmittelbaren Gleisbereich gesprüht, außerhalb des Schotterbetts setze man auf herbizidfreie Unkrautbekämpfung, heißt es. Rund 34.000 Kilometer lang ist das Streckennetz der DB. Alternative, nichtchemische Verfahren für die Gleise werden bislang als weniger effektiv bewertet.

Keine vergleichbare Alternative

Verkehrssicherheit nennt auch die BSAG als Grund für den Einsatz glyphosathaltiger Unkrautvernichter. Im Frühjahr und im Spätsommer kämen davon insgesamt 120 Liter auf die Schottergleise, sagt BSAG-Sprecher Andreas Holling. Ein Dienstleister übernehme diese Aufgabe auf einer Strecke von 36 Kilometern und einer Fläche von zwölf Hektar.

Es gebe keine vergleichbare Alternative zum Pflanzengift, um die Standsicherheit der Anlagen zu gewährleisten, bedauert Holling. Das hätten Tests ergeben. Wie viel Liter an Herbiziden Landwirtschaft und Gartenbau in Bremen ausbringen, ist nicht bekannt.

Denn dabei geht es um sogenanntes Kulturland, die Anwender brauchen also keine Genehmigung, und eine Informationspflicht haben sie auch nicht. Die Landwirtschaft in Bremen ist aber dem Senat zufolge stark grünlandorientiert (rund 7000 Hektar Dauergrünland im Vergleich zu rund 1500 Hektar Ackerland). Deshalb sei dort nicht mit einem intensiven Einsatz von Pflanzengift zu rechnen.

Regelmäßige Begehungen

Auch Kleingärtner dürfen ohne Genehmigung Pflanzengifte nutzen – auf „gärtnerisch genutzten“ Freilandflächen. Doch der Landesverband der Gartenfreunde Bremen, zu dem rund 100 Vereine gehören, hat chemische Schädlings- und Unkrautvernichtung verboten. Auf Verstöße reagiere man mit Abmahnungen und Kündigungen, berichtet der Vorsitzende August Judel.

Und wie wird kontrolliert? Es gebe regelmäßige Begehungen, und wenn dabei abgestorbene Pflanzen in großem Ausmaß auffielen, so Judel, dann werde auch eingeschritten. Einige Abmahnungen seien erfolgt, aber die meisten Mitglieder verzichteten im eigenen Interesse auf die Chemiekeule. In großen Baumarktketten würden die Kleingärtner ohnehin nichts mehr finden.

Diese Ketten haben Pestizide mit dem Wirkstoff Glyphosat, etwa das berüchtigte „Roundup“ von Monsanto, längst aus dem Sortiment genommen. Über das Internet oder in kleineren Geschäften sind die Unkrautkiller aber wohl noch zu bekommen. Eigentlich müssten die Käufer über die Risiken der Anwendung informiert werden, so schreibt es das Gesetz vor.

Doch von einer qualifizierten Beratung könne keine Rede sein, stellte der Bremer BUND nach einer Testreihe in Baumärkten vor einem Jahr fest. Viele Käufer wüssten gar nicht, was für ein gefährliches Mittel sie da in die Hand bekämen. Verstöße registriert auch der Pflanzenschutzdienst des Landes. Hat dieser eine Genehmigung erteilt, dann kontrolliert er stichprobenartig, ob die Anwender die Mengen einhalten und die Mittel sachgerecht verwenden.

Auch bei Werder Bremen kein Thema

Auffällig wurden demnach vor allem nichtberufliche Nutzer, aber auch Unternehmen im Bereich der Gebäudeverwaltung und -betreuung, heißt es im Bericht von 2016 für die Umweltdeputation. Leider hätten nur sehr wenige Kontrollen zu Ordnungswidrigkeitsverfahren geführt, schreibt die Verwaltung.

„Ohne gerichtsfeste Beweise, insbesondere Zeugen, die eine Person als Anwender erkannt haben“, blieben die Kontrollen ergebnislos. Nur gut, dass der Umweltbetrieb das Pflanzengift nicht mehr für Sportflächen nutzt. Auch bei Werder Bremen sei Glyphosat kein Thema, versichert der Pressesprecher des Vereins.

Durch regelmäßiges Mähen werde die "Grasnarbe dichtgehalten, sodass Wildgräser nur sehr schwer einwandern können“, beschreibt er. Das Greenkeeping-Team steche außerdem Wegerich-Arten per Hand aus und säe kontinuierlich nach. Und auch die Bremer Bäder lassen Mitarbeiter hacken und zupfen oder mit Hochdruckreiniger und Motorsense gegen Unkraut kämpfen – aber nicht mehr mit Herbiziden, betont die Pressestelle.