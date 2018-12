Die Ehrenamtliche Renate Bader-Schäfer (l.) und Projektleiterin Svenja Schulz auf dem Weg zum Bahnhof. Hier wird das warme Essen an Bedürftige verteilt. (Christina Kuhaupt)

Wärme auf Rädern ist ein Projekt der Caritas. Es geht aber nicht ohne die aktiven Freiwilligen, die sich auch nach 16 Jahren noch immer selbstständig um den Ablauf der regelmäßig stattfindenden Essensausgabe kümmern. Sie versorgen zweimal pro Woche Menschen ohne festes Zuhause oder solche, die zwar eine Unterkunft haben, aber nicht jeden Tag eine warme Mahlzeit bekommen, weil sie sich diese nicht leisten können. Ehrenamtliche Helfer ziehen deshalb mit einem Handwagen zur Vorderseite des Bremer Bahnhofs. Gegenüber vom Überseemuseum haben sie ihren festen Platz, wo sie Suppe, Kaffee und Nachtisch ausgeben.

Sehr viele ihrer bedürftigen Gäste kennen das Gefährt bereits und freuen sich, wenn die Frauen und Männer jeweils zu zweit damit anrücken. Diese kommen dann vom St. Joseph-Stift in Schwachhausen. In der dortigen Küche wird das Essen frisch gekocht. „Eine Suppe mit viel Einlage“, verspricht Renate Bader-Schäfer. Sie gehört seit zehn Jahren zu dem Stamm von etwa 20 Freiwilligen, die sich im Wechsel um die Essensausgabe kümmern.

Längst eine Institution

Ihre Aufgabe beginnt mit dem Verstauen des großen Suppentopfs auf dem eigens für den Zweck hergerichteten Wägelchen und dessen Transport zum Bahnhof. Dort verteilen die Helfer dann das warme Essen an die Menschen, die es benötigen. Außerdem gibt es für sie Kaffee aus der Bahnhofsmission und Kuchen – derzeit Berliner – vom Werder-Bäcker im Bahnhof.

Diese buchstäbliche Wärme auf Rädern, die dem Projekt vor 16 Jahren seinen Namen gab, ist längst eine Institution. Wer mithilft, dass an zwei Tagen pro Woche Menschen Gutes zukommt, darf sicher sein, dass ihm Anerkennung, vielleicht auch nur im Stillen, entgegen gebracht wird. Die wenigsten Kunden, so Bader-Schäfer, lassen bei ihr den allgemeinen Frust wegen ihres schwieriges Lebens raus. „Sie streiten auch selten“, sagt sie. Am Wagen anstellen und dann essen – „darum geht es“, stellt sie immer wieder fest. Allerdings sind es nach ihren Erfahrungen auch selten mal längere Gespräche, die zwischen den Ehrenamtlichen und den Essern aller Altersklassen entstehen.

Vielleicht sind dafür auch schlichtweg die unterschiedlichen Welten verantwortlich, in denen die beiden Gruppen leben und um die sie beide wissen. Es geht um den ständigen Hunger, das Bedürfnis, etwas dagegen zu unternehmen. Und auf Seiten der Freiwilligen darum, ihren Beitrag dafür zu leisten, dass dieser ständige Hunger wenigstens an festen Tagen im Monat nicht alles überlagert. Sie wollen den Kunden ein gutes Gefühl mitgeben.

Die Bremerin hat oft andere Mitgänger auf ihren Touren. Mehr Frauen als Männer sind es. „Untereinander kennen wir uns recht wenig“, sagt Bader-Schäfer. „Erfahrungsaustausch zwischen uns gibt es eher selten.“ Sie erlebt ihre Aufgabe als schöne Ergänzung zum eigenen Leben.

Intensiv gefordert

Für Bader-Schäfer ist es übrigens nicht das einzige Ehrenamt. Viel häufiger und dabei ganz regelmäßig ist ihre Zusammenarbeit mit einem Kind, das zuhause wenig Unterstützung beim Lernen bekommt. Auch andere soziale Aufgaben sind diesem Kind fremd. Das erleben die Rentnerin und ihr Schützling nun gemeinsam. Anders als beim Opa-Oma-Hilfsdienst, in dessen Ablauf ältere Ehrenamtliche beispielsweise in Grundschulklassen gehen, um dort vorzulesen, betreut die Bremerin ihren kleinen Gesprächspartner quasi im Einzelunterricht.

Die beiden sprechen über das, was im Klassenzimmer gerade ansteht und lernen dafür. Sie entdecken aber auch andere Themen, die für das Weiterkommen im Leben wichtig sein können oder noch werden. Dadurch entsteht Vertrauen. Diese Nähe ist wichtig, doch sie soll nicht den Zweck der gemeinsamen Anliegen überlagern, sagt Bader-Schäfer. Ein Ehrenamt also, dass die Freiwillige weitaus intensiver fordern kann als die Essenausgabe am Bahnhof.

Doch genau diese Mischung ist es offenbar, die sie und viele ihrer Mitstreiter reizt. Bader-Schäfer ist übrigens eine Ehrenamtliche par excellence. Eine, die ihre durch die Rente gewonnene Freizeit zugunsten anderer, aber auch für das eigene Wohl nutzt.

An diesem Tag ist sie nun mit Eva und dem Essen in die Stadt unterwegs. Die beiden kennen sich nur mit ihren Vornamen. Das ist üblich in der Gruppe. „Mehr braucht es nicht“, sagt Bader-Schäfer, die für sich, aber auch für die anderen Ehrenamtlichen des Projekts spricht.

Anders ist es bei Svenja Schulz. Sie ist Beraterin bei der Caritas und betreut innerhalb ihrer Arbeit die Frauen und Männer, die Woche für Woche dem Ehrenamt einen Teil ihrer Zeit widmen. Und sie kennt auch deren Nachnamen. Ihren Erfahrungen nach gibt es nicht so häufig Wechsel unter den Aktiven. „Viele sind schon etliche Jahre dabei. Auch ihre Beweggründe sind zumindest ähnlich“, sagt die Projektleiterin. Vielfach seien es Menschen im Ruhestand, die bei Bedarf auch mal den Dienst am Wagen tauschen können oder Extradienste übernehmen.

So kann sich die Caritas auf die kleine Truppe verlassen. Derzeit gibt es auch keinen Bedarf an weiteren Kräften. Aber Schulz sagt auch: „Man weiß natürlich nie, wann sich etwas ändert und jemand komplett ausfällt. Deshalb freuen wir uns natürlich, wenn sich andere Interessierte melden. Sie sind uns alle herzlich willkommen.“