Im Vorfeld des G 20-Gipfels in Hamburg hatten Unbekannte mehrere Autos der Polizei in Brand gesetzt wie hier vor der Polizeistelle Schwachhausen. (Frank Thomas Koch)

In Schwachhausen, der Neustadt oder – wie zuletzt – in Woltmershausen: In verschiedenen Bremer Stadtteilen standen zuletzt Autos in Flammen. Die Polizei schließt politische Motive und Verbindungen zwischen den Vorfällen nicht aus.

Mehr zum Thema 250.000 Euro Schaden Polizei prüft Brände auf politisches Motiv Bei einem Brand von mehreren Autos ist am Sonntagmorgen in Bremen-Woltmershausen ein Schaden in ... mehr »

Der jüngste Fall von brennenden Autos deutet erneut auf eine politische Motivation hin. Die neun Fahrzeuge, die am Sonntagmorgen im Tabakquartier in Woltmershausen brannten, gehören unter anderen dem Wohnungsunternehmen Vonovia. „Der Staatsschutz ermittelt“, sagte eine Polizeisprecherin.

Der WESER-KURIER hat die Autobrände des vergangenen Jahres zusammengetragen.