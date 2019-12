(Frank Thomas Koch)

Bremen hat nach seiner DNA gesucht und ist dabei auf etwas gestoßen, das das Wesen der Stadt beschreiben soll. Eigentlich war es die Wirtschaftsförderung, Abteilung Marketing und Tourismus, die Bremerinnen und Bremer gebeten hatte, festzuhalten, was Bremen hat und andere Städte vielleicht nicht haben. An die 3000 Teilnehmer nannten vier Begriffe, die für sie Bremens DNA charakterisieren.

Zur Begründung der Kampagne heißt es auf der Homepage von „Bremen erleben“: „Städte und Regionen konkurrieren um Einwohner und Touristen, um Unternehmensansiedlungen, Investitionen und Fachkräfte.“ Wer im Wettbewerb der Standorte bestehen wolle, müsse „unermüdlich die Werbetrommel für die ­lokalen Vorzüge rühren (...) Voraussetzung dafür ist eine starke Marke.“

Bremen bemüht sich schon seit Jahren, wenn nicht seit Jahrzehnten, sich zur „starken Marke“ zu mausern, mal mit mehr Budget und Tamtam, mal mit weniger – ohne durchschlagenden Erfolg. ­Apropos mausern: Die Aussage eines Top-Managers, Bremen sei eine „graue Maus“ entfachte 2018 erneut die schon x-mal geführte Debatte. Der Tenor: Bremens Schwächen (man mag sie gar nicht mehr aufzählen) verbreiteten sich in der gesamten Republik, mit seinen unbestreitbaren Vorzügen mache das Land überregional weniger von sich reden.

Weil es bekanntermaßen etwas dauern kann, die sattsam bekannten Probleme zu überwinden (die Pisa-Studie wird bald 20 Jahre alt, seit Ende der 1970er-Jahre gilt Bremen als Haushaltsnotlageland), hat sich Bremen schon beizeiten darauf besonnen, seine Qualitäten herauszustellen – vor allem allerdings zur Selbstvergewisserung. Es sind die Bremer, die mit dem Image ihres Landes hadern, nicht die Besucher. Die nehmen die Stadt, wie sie ist: schön, nur nicht überall.

Selbst die Umschreibung „Dorf mit Straßenbahn“, die andernorts auf Sympathie stößt, halten manche Bremer für eine Geringschätzung in eigener Sache. Von einer gewissen Hilflosigkeit im Umgang mit sich selbst kündet auch der mittlerweile 20 Jahre alte Slogan „Bremen erleben“, zumal im Vergleich mit anderen. In Thüringen hat Zukunft Tradition, Schleswig-Holstein ist der echte Norden, in Hamburg wächst man mit Weitsicht. Dass Niedersachsen als zweitgrößtes Bundesland wenig Worte verliert (Niedersachsen. Klar.), zeigt ein Bomben-Selbstbewusstsein.

Was macht Bremen also aus, jenseits der politischen Farben der Regierung und ihrem aktuellen Budget? Nicht anders als bei ähnlichen Befragungen in der Vergangenheit beschreiben die Bewohner Bremen als weltoffen, als grüne Stadt am Fluss und als Heimat des SV Werder. Das ist doch was – wenngleich, Hand aufs Herz, mit kleinen Abstrichen. Die Weltoffenheit, auf die viele Bremer viel geben, endet, wenn Thilo Sarrazin vor einer geschlossenen Gesellschaft reden will. Mit der Lage am Fluss scheint die Stadt derzeit nicht viel mehr anzufangen wissen, als Fahrradbrücken zu planen, die darüber hinwegführen. Bremen kann sich zweifellos grüne Stadt nennen, allerdings führt der Druck auf dem Wohnungsmarkt dazu, dass manches Grün bebaut werden soll, siehe Rennbahngelände.

Das Wirtschaftsunternehmen Werder ist tatsächlich ein Werbeträger sondergleichen, wenngleich eine Vielzahl anderer Firmen nicht weniger für den guten Ruf der Freien Hansestadt tun. Dass der Fußball-Klub von Flensburg bis Friedrichshafen gleichermaßen Anerkennung genießt, liegt am Produkt, am schönen Fußball, der den Werderanern zugeschrieben wird, und am Selbstverständnis. Die Zurückhaltung des prägenden Duos Thomas Schaaf und Klaus Allofs ist legendär. Florian Kohfeldt, ebenfalls quasi fleischgewordene Bodenständigkeit, erfreut sich großer Beliebtheit, unabhängig vom Tabellenstand. Höchst selten machen Werder-Spieler mit Eskapaden oder Extravaganzen von sich reden.

Bescheidenheit ist im Jahrzehnt der unverhohlenen Selbstoptimierung und -vermarktung ziemlich von gestern. Aber ist sie nicht der wahre Kern der Bremer DNA? Gegen jeden Trend zeichnet Bremen immer noch eine gewisse hanseatische Zurückhaltung und Kultiviertheit aus, eine Eigenschaft übrigens, die sich aus einem stabilen Selbstvertrauen speist, aus dem Wissen um die eigenen Stärken und Schwächen.

Deshalb fällt es den Bremern seit jeher schwer, lauthals für sich zu werben; mit Bescheidenheit ist schlecht protzen. Wer den Pelz nach innen trägt, wie man es den Bremern nachsagt, der macht auch keine dicken Backen, selbst wenn er – in der Summe – allen Grund dazu hätte.