Der Fall einer Stromtankstelle in der Vegesacker Straße Achterruth sorgt für Aufsehen. (Christian Kosak)

Wer sein Elektroauto mit Strom betanken will, kann das oft auf Parkplätzen bei Supermärkten oder an Einkaufscentern erledigen. All dies sind private Flächen, die öffentlich zugänglich sind. Aber auch auf öffentlichem Grund nimmt die Zahl der Ladestellen mittlerweile zu. In der Straße Achterrut in Vegesack beispielsweise ist eine Ökostrom-Tankstelle der SWB errichtet worden. Die Tankstelle ist funktionstüchtig, zwei Fahrzeuge können dort mit Strom getankt werden. Das Problem: Bei Ladepunkten im öffentlichen Raum wird derzeit für das Parken mit Übergangslösungen gearbeitet, die in Vegesack Verwirrung ausgelöst haben.

Die Ladestelle in Vegesack, darauf machte ein Leser aufmerksam, befindet sich auf einem Parkstreifen, an dem Schilder mit dem eingeschränkten Halte- beziehungsweise Parkverbot stehen. Wer hier sein Auto abstellt, riskiert ein Knöllchen zu kassieren. Es fehlt ein neues Schild, das darauf hinweist, dass Fahrer von Elektro-Autos an dieser Stelle ihr Fahrzeug zum Tanken parken dürfen.

Insgesamt 62 Lade-Tankstellen für Elektroautos gibt es in Bremen. (Grafik Weser Kurier)

Laut Amt für Straßen und Verkehr (ASV) laufe das Verfahren so, dass der Betreiber eine Ladesäule als betriebsbereit meldet und das ASV dann die Beschilderung anordnet – meist über Sammelanträge für mehrere Stromsäulen. Eigentlich sollte ein Hinweis an der Ladestelle sein, dass E-Autofahrer mit einer Parkscheibe für zwei bis drei Stunden kostenfrei parken dürfen, sagt SWB-Sprecher Christoph Brinkmann. „Das ist eine vorübergehende Lösung.“ Doch dieser Hinweis fehlt in der Straße.

Ist der Fall aus Vegesack ein Einzelfall? Offenbar nicht, wie der SWB-Sprecher sagt: „Klare Vorgaben sind noch nicht da.“ Es müssten noch konkrete Regularien kommen. Eine offizielle Widmung für E-Tankstellen gebe es in Bremen noch nicht. „Aber das wird kommen“, so der Sprecher.

SWB ist einer von mehreren Anbietern

Der städtische Energieversorger ist der größte Anbieter von Ladestellen für E-Autos. 70 Ladestandorte habe die SWB in Bremen und Bremerhaven derzeit. Das entspreche etwa 140 Ladepunkten, weil sich an jeder Säule in der Regel zwei Autos einstöpseln können. Wie viele dieser Stromtankstellen genau auf öffentlichem Grund stehen, kann die SWB nicht sagen, es seien mindestens 20. An diesen gebe es anders als in Vegesack, eine Beschilderung.

Die SWB ist einer von mehreren Anbietern von Stromtankstellen in Bremen. Die aktuellsten Zahlen des Bauressorts datieren auf August zurück. Damals gab es 177 Ladepunkte in Bremen und 56 in Bremerhaven. Im Januar 2018 waren es noch gut 150 öffentlich zugängliche Ladepunkte in Bremen.

App zeigt Ladestationen in Bremen

Wer in Bremen wissen will, wo es Ladestationen für Elektroautos gibt, der kann die App „Punktladung“ von der EWE, der Muttergesellschaft der SWB, nutzen. Die anderen Anbieter, die es in Bremen gibt, fehlen darin allerdings. Eine breitere Übersicht bietet die App „Chargemap.com“, bei der man sich mit einer Mailadresse registrieren muss. Die hier abgebildete Karte mit 62 Lade-Tankstellen speist sich aus Daten der Plattform „E-Tankstellen-Finder.com“. Im Übrigen dürfen an einer Ladesäule nur E-Autos parken und auch nur, wenn sie wirklich Strom tanken.

Der Allgemeine Deutsche Automobil-Club (ADAC) hält die Versorgung mit Stromtankstellen in Bremen für verbesserungswürdig. „Bremen ist, was E-Mobilität angeht, im Mittelfeld, aber nicht so wahnsinnig innovativ“, sagt Nils Linge vom ADAC Weser-Ems. Anderen Städten gelinge es besser, unterschiedliche Verkehrsangebote miteinander zu verknüpfen. In München etwa gebe es über den Nahverkehrsanbieter nicht nur eine Übersicht über Busse, Straßen- und U-Bahnen, sondern auch über Leihfahrräder, Leihfahrzeuge und Tankstellen für Elektro-Autos.

In Bremen kommen auf 1000 zugelassene Autos 1,52 Fahrzeuge mit Elektroantrieb. Im Ranking der 16 Bundesländer bedeutet das Platz sieben, wie eine Auswertung der Agentur für Erneuerbare Energien (AEE) im Mai ergeben hat. Spitzenreiter ist demnach Hamburg mit 2,8 von 1000 Fahrzeugen.