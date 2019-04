Vladi Wostok treten beim Tanz in den Mai auf dem Domshof auf. (fr)

Vielfalt rockt 2019 auf dem Domshof

Mit jeder Menge Livemusik kann auf dem Domshof in den Mai getanzt werden. Fünf Bands treten bei der Veranstaltung "Vielfalt rockt" auf, die vom DGB veranstaltet wird und sich für Vielfalt, Offenheit und Toleranz und gegen Rassismus und Diskriminierung ausspricht. Auf der Bühne stehen Konfeddi, The Deadnotes, We are Riot, Lenna und Vladi Wostok. Der Eintritt ist frei. Der erste Gig startet um 20 Uhr.

Lounge im Park in der Meierei

Mitten im Bürgerpark feiert die Partyreihe "Lounge im Park" den Auftakt in die diesjährige Saison. Die DJs Jan Helmerding, DJ Percy und DJ Hornee sorgen für lässige Beats. Je nach Wetterlage wird draußen oder drinnen auf zwei Areas getanzt. Beginn ist um 20 Uhr. Der Eintritt beträgt zehn Euro.

Pfefferminz im Meisenfrei

Seit mehr als 25 Jahren begeistert die Bands "Pfefferminz" ihre Fans. Im Repertoire der Westernhagen-Coverband sind Hits wie "Es geht mir gut", "Sexy" oder "Freiheit", die sie sicher auch beim traditionellen Tanz-in-den-Mai-Konzert zum Besten geben werden. Beginn ist um 21 Uhr, der Eintritt beträgt 18 Euro.

Jungbrunnen im Bürgerhaus Weserterrassen

Auf mehreren Ebenen kann bei der Jungbrunnen-Party im Bürgerhaus Weserterrassen in den Wonnemonat tanzen. Für die musikalische Untermalung sorgt unter anderem Jörg Gebauer, der Pop- und Rockmusik auf die Tanzfläche bringt. Aber auch aktuelle Hits, Reggae und Hip-Hop stehen auf dem Programm. Beginn ist um 20 Uhr, der Eintritt beträgt sieben Euro.

Tanz in den Mai im Aladin und Tivoli

Zum Tanz in den Mai öffnen sowohl das Aladin als auch das angrenzende Tivoli ihre Türen. Im Aladin wird den Gästen ein Mix aus Pop und Rock aus den 1980er-, 1990er- und 2000er-Jahren geboten. Im Tivoli kann zu Black Music und Hip-Hop getanzt werden. Start ist um 21 Uhr, der Eintritt beträgt acht Euro.

Höfenfest

Im Viertel wird ebenfalls Open Air in den neuen Monat getanzt: Das Höfenfest bietet Livemusik von Dictionary of Funk und DJ Christian, DJ Lass heizt den Gästen mit House-Musik ein. Im Studio präsentiert DJ Reimon R'n'B, Reggaetton & Club Sounds. Im Beluga sorgt DJ Alfredo mit Dance Classics für den richtigen Hüftschwung. Das Avalon verwöhnt seine Gäste mit einer Ü30 Area mit DJ Michael Paul. An der Abendkasse beträgt der Eintritt zehn Euro, die Partynacht startet um 20 Uhr.

Tanz in den Mai im Haus am Walde

Livemusik unter freiem Himmel und anschließend eine Aftershow-Party im Haus steht im Haus am Walde an. Für das musikalische Live-Erlebnis sorgen John Alexander Garner III and the Kings of Harmony. DJ Pharma C legt am späteren Abend auf. Der Eintritt ist frei.

Walpurgistanz in den Mai

Einen Walpurgistanz in den Mai mit Darbietungen des Bremer Puppentheaters Mensch Puppe, der Bremer Stelzenart, der Musikerin Sibyll Madragora und Seattle Tea House & Friends bietet das Lichtluftbad auf dem Stadtwerder an. Beginn ist um 18.30 Uhr. Kinder haben kostenlosen Zutritt, Erwachsene zahlen an der Abendkasse sieben Euro.