In Städten wie Hamburg und Berlin ist die App "Too Good To Go" schon ein Renner. In Bremen beteiligen sich bisher noch nicht so viele Betriebe. (Screenshot App "Too Good To Go")

Jedes Jahr werfen die Deutschen etwa 18 Millionen Tonnen Lebensmittel weg, schätzt die Umweltorganisation WWF. In der Überflussgesellschaft ist Wegschmeißen ein Hochleistungssport. Ein dänisches Start-up versucht, das nun zu ändern. Mit der Gratis-App "Too Good To Go" wollen die Gründer Lebensmittel vor dem Mülleimer retten, die noch viel zu frisch sind, um sie wegzuwerfen. Das Motto: Teller statt Tonne.

Erfolg seit TV-Show "Höhle der Löwen"

In Restaurants, Supermärkten und Bäckereien landen überschüssige Lebensmittel zum Ladenschluss oft im Abfall. "Too Good To Go" soll als Marktplatz dienen, um Reste vor dem Feierabend an Kunden zu vermitteln, die sparen wollen. Seitdem die Gründer ihre Idee in der Start-up-Fernsehshow „Die Höhle der Löwen“ vorgestellt haben, machen immer mehr deutsche Betriebe mit. Auch in Bremen gibt es inzwischen einige Restaurants und Bäckereien, deren Reste man per Klick vor der Mülltonne bewahren kann.

Das Prinzip ist simpel: Nach der Anmeldung greift die App auf den eigenen Standort zu und listet sämtliche Läden in der Umgebung auf, die teilnehmen. Jeder Laden gibt an, welche Gerichte oder Lebensmittel übrig bleiben werden, wie viel eine Portion kostet und wann sie abgeholt werden kann. Bezahlt wird direkt über die App, per Paypal oder mit der Kreditkarte.

Mehr zum Thema Foodsharing in Bremen Die Lebensmittelretter Foodsharer retten Lebensmittel, die weggeworfen würden. Auch in Bremen sind 500 Menschen ... mehr »

Diese Betriebe in Bremen nehmen teil

Allein in Berlin beteiligen sich weit über 200 Geschäfte an der App. In Bremen hält sich die Auswahl noch in Grenzen. Immerhin, etwas mehr als zehn Bremer Läden findet man aktuell auf der Plattform. Unter anderem dabei sind Ketten wie diverse Filialen von Nordsee und Mr. Clou, kleine Cafés wie Soul, Imbisse wie Coban Kumpir, Restaurants wie Miku und die Werder-Bäckerei. Auch der Online-Supermarkt Myenso bietet Obst und Gemüse aus dem Bremer Lager an. Die meisten Läden verkaufen ihre Reste für drei bis vier Euro pro Portion. Das ist natürlich immer noch nicht umsonst, aber deutlich weniger, als man normalerweise zahlen würde. Was in den Reste-Boxen enthalten ist, erfährt man nur grob. Für die Abholung der Waren hat man meist zwischen 15 bis 30 Minuten Zeit. Einige Läden bieten ihre Reste erst zum Ladenschluss gegen 22 Uhr an, immer öfter ist es aber auch möglich, das Essen früher abzuholen.

Fazit: Hinter der App steht eine großartige Idee, die gut umgesetzt wurde. Mit jedem weiteren Laden, der sich der Plattform anschließt, werden die anfänglichen Probleme wie die oft ziemlich späten Abholzeiten in den Hintergrund rücken.