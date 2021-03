Acht Corona-Testzentren gibt es in Bremen aktuell. Neben den bisher bekannten PCR-Tests, bei denen die Auswertung meist zwischen 24 und bis zu 48 Stunden dauert, werden dort auch Antigenschnelltests angeboten. Bekanntlich darf sich seit Anfang März jeder Bürger einmal pro Woche kostenlos mit der Antigenuntersuchung testen lassen. Teilweise sind auch Antikörpertests möglich, die untersuchen, ob es in der Vergangenheit eine Corona-Infektion gab.

Der Test auf das Coronavirus dauert mit einem Schnelltest zwischen 15 und 20 Minuten. Dazu wird ein Abstrich aus der Nase gemacht, der anschließend – ähnlich wie bei einem Schwangerschaftstest – auf einen Teststreifen aufgetragen wird. Sollte der Test negativ ausfallen, wird wie beim PCR-Test eine Bescheinigung mit den Testdaten ausgestellt. Sollte der Test ein positives Ergebnis liefern, wird mit einem PCR-Test nochmal nachgeprüft und die häusliche Quarantäne angeordnet. Alle unten angegeben Stellen bieten zudem kostenpflichtige PCR-Tests an, die nur dann kostenlos sind, wenn ein vorheriger kostenloser Schnelltest positiv ausgefallen ist.

In einigen Testzentren muss vorab ein Termin vereinbart werden. An anderen Standorten ist auch eine Untersuchung ohne Anmeldung möglich.

Diese Testzentren gibt es in Bremen

In Bremen-Mitte gibt es vier Teststationen. Die prominenteste Einrichtung ist das Testzentrum in der Messehalle 3. Dort wird täglich von 10 bis 18 Uhr getestet, ohne vorherige Anmeldung. Zwei Standorte gibt es in der Straße Außer der Schleifmühle. Im Medizinischen Versorgungs Zentrum, Hausnummer 64, ist die Untersuchung von montags bis freitags, 8 bis 18 Uhr, sowie samstags, 8 bis 15.30 Uhr, ohne Anmeldung möglich. In der Einrichtung des Berliner Start-ups KDP Biomed, Hausnummer 4, wird montags und freitags, 8 bis 20 Uhr, sowie dienstags, mittwochs, donnerstags und samstags, 8 bis 18 Uhr getestet. Eine vorherige Anmeldung über die Webseite ist nötig. Das aus Hessen stammende Unternehmen Covimedical hat sich am Bahnhofsplatz 41 niedergelassen. Tests sind dort montags bis freitags, 7 bis 18 Uhr, sowie samstags, 8 bis 16 Uhr möglich. Termine müssen hier ebenfalls über die Webseite des Unternehmens gebucht werden.

In der Vahr sowie in Bremen-Nord ist ein Corona-Test bei der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) möglich. Hier ist ein Termin zwingend erforderlich. Diesen kann man auf der Webseite der Vereinigung, www.kvhb.de, unter dem Reiter „Für Patienten“ oder falls das nicht möglich ist über die Servicerufnummer 116117 buchen.

Auf der KV-Homepage kann zudem über die Rubrik „Arztsuche“ gezielt nach Arztpraxen im Land gesucht werden, die kostenlose Schnelltests anbieten. Das Angebot wird kontinuierlich ausgebaut und soll auch mit Apotheken ergänzt werden.

Zwei weitere Testzentren gibt es am Flughafen sowie im Cinestart-Kino am Weserpark. Am Flughafen wird im Terminal 1 montags bis samstags, 9 bis 19 Uhr getestet. Im Kino in Bremen-Osterholz wird montags bis samstags, 9 bis 18 Uhr, getestet. An beiden Standorten ist kein vorheriger Termin nötig.

Auch die Johanniter bieten Schnelltests an, in Nordenham und Delmenhorst. Vorab muss ein Termin vereinbart werden. Das geht unter anderem über die Webseite der Johanniter. In der Johanniter-Zentrale in der Julius-Bamberger-Straße in Habenhausen wird aktuell nicht getestet.

In Bremerhaven gibt es ein Testzentrum, das mit Unterstützung des Deutschen Rotes Kreuzes (DRK) am Parkbahnhof 11 betrieben wird. Getestet wird montags bis sonntags, 7 bis 20 Uhr. Jeder Testwillige muss sich dort vorher online anmelden. Das geht auf der Webseite des DRK unter dem Reiter „Angebote“.