Kelly Alpers und Mona Warnecke servieren in ihrem Lokal Vanilla Instinct ausgefallene Kuchenkreationen. (Temis Tesfay)

Kelly Alpers und Mona Warnecke sind Meister-Konditorinnen mit Leib, Seele und einem eigenen Lokal: Vanilla Instinct. In ihrem an der Knochenhauerstraße gelegenen Cake-Studio können sie gegenwärtig zwar keine Gäste empfangen, dafür aber Aufträge: für den kleinen Süßhunger, aber auch für größere Events.

Was es gab: Salted Caramel Cake (3,90 Euro), Blueberry Lemon Cake (3,90), New York Cheesecake (3,60), Macarons (1,50 pro Stück).

Notiz: Am Wochenende findet ihr das Cake- Studio neben dem Bremer Flagship-Store auch an ihrem Mutterhaus in Worpswede.

Was es noch gibt: Neben dem momentan reduzierten Cake-Angebot werden weiterhin Aufträge für Eventtorten angenommen.

Bestellhinweise: Die Süßspeisen können vor Ort abgeholt oder zur Lieferung bestellt werden und sind umweltfreundlich verpackt.

Öffnungszeiten: Montag bis Sonnabend von 12 bis 17 Uhr. Sonntags ist geschlossen. Kontakt: 04 21 / 59 70 70 30. E-Mail: mona@vanillainstinct.de. Knochenhauerstraße 4, 28195 Bremen. www.vanillainstinct.de.

Zur Person

Temi Tesfay hat Hunger auf Bremen. In der heimischen Gastroszene hat er schon viele Küchen, Köche und kulinarische Schätze der Stadt kennen gelernt. Unter dem Titel „Mahlzeit Bremen“ schreibt er außerdem einen Foodblog.

Weitere Informationen

Für seine Tischgespräche trifft Temi Tesfay ­normalerweise Gastronomen in Bremen und Umgebung und testet deren Gerichte. Wegen der Corona-Pandemie sind Restaurants und Cafés derzeit aber geschlossen, viele ­bieten aber Lieferservice und To-Go-Gerichte an.

In den kommenden Folgen der Tischgespräche probiert Temi Tesfay sich durch einen Teil des außergewöhnlichen Angebots und stellt

es unter dem Motto „Tischgespräch – Eat@Home“ vor.