Dieser Wolf lebt in einem Wildpark und ist keine Gefahr. Wie aber kleinere Nutztiere vor Wölfen geschützt werden und ob sie eine Gefahr für Menschen seien, wollte die SPD vom Senat wissen. (Boris Roessler /dpa)

Wie schützt der Senat „kleinere Nutztiere wie Schafe und Ziegen“ vor dem Wolf? Und was unternimmt die Landesregierung, um „eine Gefahr von auffälligen Tieren für Menschen“ auszuschließen? Dieses und weitere Antwortbegehren an die rot-grüne-rote Landesregierung hatte die SPD-Fraktion Ende April zu einer Kleinen Anfrage gebündelt. Kürzlich kam die Antwort der Landesregierung. Tenor: In Bremen und Bremerhaven halte man die Augen offen, und eine Gefahr für die Bestände kleiner Nutztiere im Land sei nicht zu erkennen.

Schon „wegen der geringen Anzahl von Schafen beziehungsweise Ziegen im Land Bremen“ beabsichtige der Senat „bisher keine generellen Herdenschutzerfordernisse“ in der offenen Grünlandschaft. Im Frühjahr hatte ein Wolf vier Lämmer auf einer Weide in Brokhuchting getötet und eines verletzt. Am 18. April soll ein Wolf in Borgfeld gesichtet worden sein. Nachdem das Raubtier ab dem Ende des 19. Jahrhunderts in Deutschland als ausgerottet galt, kehren die Wölfe seit etwa 20 Jahren allmählich zurück. Die erste Bremer Wolfssichtung wurde im Januar 2017 gemeldet. Das Tier war offenbar auf Wanderschaft und hielt sich nur kurz am Lehester Deich auf.

Mehr zum Thema Nabu kritisiert Landesjägerschaft Bremer sollen Wölfe melden Ein Wolf reißt vier Lämmer in Brokhuchting. Nun kritisiert der Nabu Bremen die Landesjägerschaft, ... mehr »

Die SPD wollte wissen, ob Wolfsmeldungen im Land Bremen erfasst werden, wo Bürgerinnen und Bürger entsprechende Informationen einsehen können und wie es um die Koordination und den Informationsaustausch zwischen Landesjägerschaft und Umweltbehörde steht. Beide nehmen Hinweise auf Wölfe entgegen. Und wie sieht es aus mit dem Deichschutz und mit Elektrozäunen für Nutztierherden?

Die Antworten dürften keine Fragen offenlassen: Eine Übersicht über Wolfssichtungen gebe es „wegen der geringen Anzahl nicht, sie ist aber künftig geplant“. Bestätigte Wolfssichtungen seien auf der Homepage „Wildtiermanagement“ der niedersächsischen Jäger dokumentiert. Die Koordination vom Fachreferat bei der Umweltsenatorin und der Jägerschaft Bremens funktioniere auf dem „kurzen Meldeweg“, die Zusammenarbeit sei „eng und vertrauensvoll“. Bremen, Bremerhaven und Niedersachsen stünden in ständigem Austausch.

Ausgleich für wirtschaftliche Schäden durch Wolfsrisse

Wenn der Senat auch angesichts der Vorkommnisse im Frühjahr „keine Herdenschutzerfordernisse“ sieht, wird doch klargestellt, dass jeder Tierhalter verpflichtet sei, „die Tiere nicht nur gegen Ausbrechen zu sichern, sondern auch vor Feinden zu schützen“. Seit rund zwei Jahren würden wirtschaftliche Schäden durch nachgewiesene Wolfsrisse durch sogenannte Billigkeitsleistungen ausgeglichen. „Im Gegensatz zu den Nordseedeichen werden die Landesschutzdeiche in Bremen und Bremerhaven grundsätzlich nicht beweidet“, bekundet der Senat. Schafe seien dort also nicht in Gefahr. Das „Wolfstelefon“ im Hause der Umweltsenatorin ist erreichbar unter 3 61 77 900.

Auch wenn die wenigsten Wölfe auf ihrem Weg Bremer Territorium betreten, kommen sie der Hansestadt nah. Bei Delmenhorst wurde ein Wolf anhand seiner DNA als dem emsländischen Rudel zugehörig identifiziert. Aus dem Kreis Osterholz gibt es Meldungen und aus der Wesermarsch und dem Landkreis Cuxhaven schon lange. Die Dokumentations- und Beratungsstelle zum Thema Wolf (DBBW) hat vor wenigen Wochen eine Studie zur „Habitatmodellierung und Abschätzung der potenziellen Anzahl von Wolfsterritorien in Deutschland“ veröffentlicht. Demzufolge gibt es theoretisch Platz für 700 bis 1400 jeweils rund 200 Quadratkilometer große Wolfsterritorien. Jedes Territorium wird von einem Rudel aus acht bis zehn Tieren besetzt. Aktuell geht man von 23 Rudeln in Niedersachsen aus. Die Stadt Bremen ist laut Studie nicht als Wolfshabitat geeignet.