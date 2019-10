Vom dem Kunstwerk "Semizirkel" von Rolf Nolden fehlt seit 2010 jede Spur. (Helmut Wieben)

Missverstandene Kunst in Bremen, „Brücken-Lifting“ in Emden und ein teures Festmahl in Papenburg: Drei der Beispiele aus Bremen und Niedersachsen, in denen aus Sicht des Bundes der Steuerzahler (BdSt) viel Steuergeld der Bürgerinnen und Bürger verschwendet wurde. Deshalb stehen sie im aktuellen Schwarzbuch, das am Dienstag, 29. Oktober, in Berlin und Hannover vorgestellt worden ist. Bremen ist mit zwei von insgesamt rund 100 Fällen vertreten, Niedersachsen mit zehn sowie einem, der gleichzeitig auch in Sachsen-Anhalt spielt.

Die Auseinandersetzung um ein Kunstwerk von Rolf Nolden im Juni 2019 vor dem Bremer Landgericht gehörte zu den skurrilsten Gerichtsfällen des Jahres. Streitpunkt war das Verschwinden einer rund fünf Tonnen schweren Skulptur aus Stahl, die der Künstler aus Münster der Stadt Bremen als Leihgabe überlassen hatte. Das Kunstwerk war in der Nähe des Weserwehrs zu finden, bis dort 2008 Bauarbeiten ausgeführt wurden. Spätestens im Jahr 2010 verliert sich die Spur der Skulptur komplett. Die wahrscheinlichste Erklärung: Bauarbeiter hatten die Skupltur versehentlich für Schrott gehalten und sie entsorgt. Die Einigung vor Gericht: Bremen zahlt wegen Verletzung der sogenannten Sicherungspflicht 30.000 Euro Schadenersatz an Nolden und den Großteil der Prozesskosten. „Im Kulturetat der Hansestadt fehlen nun 40.000 Euro“, rechnet der BdSt vor.

Wo immer noch Deich ist, sollte nach den ursprünglichen Plänen längst der Offshore-Terminal gebaut sein. (Frank Thomas Koch)

Eine Verschwendung öffentlicher Mittel in wesentlich größerem Stil sieht der BdSt in Bremerhaven kommen. Der Offshore Terminal liegt wegen des gerichtlich angeordneten Baustopps seit Jahren auf Eis, und das wird auch in der aktuellen Legislaturperiode so bleiben. „Weil sich in der Zwischenzeit mit Cuxhaven ein anderer Offshore-Standort etablieren konnte, drohen die für den OTB bisher aufgewandten 31 Mio. Euro verloren zu gehen“, so steht es im neuen Schwarzbuch.

„Unwirtschaftliche Entscheidungen“

Eigentlich hätte auch das Millionengrab Gesundheit Nord (Geno) auf die Bremer Seiten des Schwarzbuchs gehört, sagt Carl Kau, Vorstandsmitglied des BdSt Niedersachsen und Bremen. Allein weil die Geno schon in den Schwarzbuch-Ausgaben 2017/18 und 2018/19 gelandet war, blieb sie dieses Mal verschont. Kau: "Auch von der finanziellen Situation des Flughafens haben wir erst nach Redaktionsschluss erfahren.

Auch in Niedersachsen hat es wie in jedem Jahr „unwirtschaftliche und verschwenderische Entscheidungen im Großen wie im Kleinen“ gegeben, erklärt Bernhard Zentgraf, BdSt-Vorsitzender Niedersachsen und Bremen. Der dickste Batzen gehört zur NordLB, die den Angaben zufolge mindestens 3,5 Milliarden Euro zur Aufstockung des Eigenkapitals braucht und „vom Steuerzahler gerettet werden soll“. In Hannover moniert der BdSt eine teure Gebühren-Verschwendung. Rund zwölf Millionen Euro kostete die Bürger ein System mit Wertstofftonnen, das allerdings über seine neun Jahre währende Existenz nur Defizite einbrachte.

Auch die Fußgängerbrücke „Schiefe Tille“ über das Fehntjer Tief in Emden hat es ins Schwarzbuch geschafft: Nach einer Sanierung passten viele Sportboote plötzlich nicht mehr unter ihr hindurch. Der Grund: Die Brücke war 35 Zentimeter niedriger als vorher. Kosten für die Anpassung: 10.000 Euro. Daneben ging auch die Planung der Neugestaltung eines Radwegabschnitts in Osnabrück. Gebaut werden sollte eine „protected bike lane“ nach Kopenhagener Vorbild, bei der aber, wie die Autoren des Schwarzbuchs schreiben, „mangels Erfahrung und Planungszeit“ die Kosten in die Höhe schnellten. „Mit 430.000 Euro kostete der 165 m kurze Luxus-Radweg mehr als doppelt so viel wie ein Standardradweg – stolze 2.600 Euro pro Meter.“ Rund 100.000 Euro sind dem Schwarzbuch zufolge in die völlig verfehlte Planung eines Fahrstuhls im Schloss Fallersleben bei Wolfsburg geflossen. Ergebnis nach zehn Jahren: Teile des Schlosses sind noch immer nicht barrierefrei zugänglich.

136 Euro Zuschuss pro Besucher

„Zu viel des Guten“ urteilte der BdSt auch über das prunkvolle „Grand Voyage Diner“, mit dem die Stadt Papenburg einen historischen Gutshof bewerben wollte. Rund 350 Gäste bekamen neben dem Festmahl schauspielerische Einlagen, musikalische Begleitung und eine Lichtershow serviert. Die Stadt steuerte mit 33.400 Euro mehr als doppelt so viel zu der Veranstaltung bei wie ursprünglich geplant. „Auf jeden der Besucher entfiel ein Zuschuss von 136 Euro aus städtischen Finanzmitteln“, rechnet die Interessensvertretung vor.

Ziel des Schwarzbuchs sei, erklärte Zentgraf, mit konkreten Beispielen Verschwendung öffentlicher Gelder anzuprangern. „Wir machen Verbesserungsvorschläge und wirken damit präventiv. Dies trägt dazu bei, die Verschwendung von Steuergeldern zu begrenzen“, sagte er.