Die Umgestaltung der Martinistraße, hier vom Brill aus gesehen, ist eine Maßnahme des neuen Innenstadtkonzepts. (Christina Kuhaupt)

Hellena Harttung: Ich wünsche mir einen durchmischteren Stadtteil. Das ist eine uralte Idee, aber genau das brauchen wir. Im Geschäftsbereich sehe ich kreative, junge Konzepte neben Traditionsbetrieben – eine breite Mischung mit gutem Zusammenleben. Die Innenstadt soll lebendig sein, viel Grün, zum Beispiel auch durch Dachgärten, und viel Aufenthaltsqualität. Konkret hoffe ich auf kluge Ideen beim Thema Wohnen. Dass es in zehn Jahren nicht nur Neubauten gibt, sondern auch mehr alte Häuser funktional umgebaut sind. Also ähnlich wie es jetzt in der Sparkasse am Brill hoffentlich passiert. Und eine grundsätzliche Sache, die ich mir für das Stadtbild erhoffe: eine bessere Anbindung der Innenstadt an die Weser. Damit die Stadt am Fluss ihrem Namen wieder gerecht wird.

Wir haben noch einiges vor uns. Aktuell kommt die Corona-Starre dazu, die die Krise des Einzelhandels verstärkt hat Wir müssen an allen Ecken gleichzeitig ziehen, ohne genau zu wissen, wohin das führt. Klar ist: Die Innenstadt als zentraler Marktplatz, an dem alles zusammenläuft, hat keine Zukunft. Wohnen hingegen hat Zukunft, die Universität auch, ebenso wie der Tourismus. Das sind Bereiche, in denen ich Potenzial sehe. Und ich sehe durchaus auch den Willen vieler – auch vieler junger Leute –, etwas zu bewegen

Die Pläne für den Uni-Standort am Brill finde ich super. Generell bietet das Programm die Möglichkeit, endlich Dinge auszuprobieren. Dazu gehören auch Verkehrskonzepte wie in der Martinistraße. Diese Möglichkeit der Erprobung gab es bisher zu wenig. Der Innenstadtgipfel ist ein Format, in dem die bekannten Protagonisten zusammenkommen. Was ich mir wünsche, ist die Einbeziehung von mehr jungen Leuten, mehr Frauen, mehr neuen Unternehmen. Damit die Menschen, für die die Stadt zukünftig da ist, mehr mitreden und auch mehr in die Verantwortung geholt werden.

Einiges. Innovative Verkehrskonzepte für Rad- und Autoverkehr, über die jetzt hier gesprochen wird, gibt es zum Beispiel in Groningen und Kopenhagen seit den 1970er-Jahren. Das ist nicht einfach übertragbar, aber man kann sich Anreize holen. Ich sehe in der Zukunft auch noch mehr Fahrräder auf den Straßen, weniger Autos, mehr Lastenverkehr mit alternativen Antrieben. Um eine spannende Innenstadt zu entwickeln, brauchen wir mehr Selbstbewusstsein im Bremischen Sinne. Wir sollten positiver über unsere Stadt denken und reden. Bremen braucht Mut und Stringenz, Sachen durchzuziehen.

Zur Person

Hellena Harttung leitet seit 2015 das Ortsamt Mitte/Östliche Vorstadt. Sie ist unter anderem für die Bereiche Kultur und Stadtentwicklung zuständig.