Eine Visualisierung zeigt, wie sich das Kornquartier entwickeln soll. (Hilmes Lamprecht Architekten BDA)

Etwa 500 neue Wohnungen für Studenten, Ältere, Familien und Wohngemeinschaften planen die Investoren der Gesellschaft Projektentwicklung Kornstraße für das Gebiet rings um das ehemalige Autohaus-Brinkmann-Gelände in Huckelriede. Dazu unter anderem verträgliches Gewerbe, ein Hotel, Gastronomie, ein Ärztehaus, eine Kita und Raum wie die abgebildete „Stadtbühne“ für Ideen der Allgemeinheit. Weite Teile des etwa drei Hektar großen Areals sollen autofrei bleiben. Außerdem bekommt die heute versiegelte Gewerbebrache viel Grün – auch auf Dächern und an Fassaden. Zunächst muss für dieses Kornquartier ein neuer Bebauungsplan erarbeitet werden. Kritik gibt es von den Anwohnern zu der baulichen Dichte und der Höhe der Häuser, die zwischen zwei und acht Stockwerken angedacht ist. Außerdem fordern sie ein Gesamtkonzept der Stadt für die vielen Neubauvorhaben im Ortsteil, um Engpässen in der Infrastruktur vorzubeugen.