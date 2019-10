Mehr Personal soll dafür sorgen, dass die Anträge in Bremen nun schneller bearbeitet werden können. (Bodo Marks/dpa)

Gute Nachricht für alle, die in Bremen Wohngeld beantragt haben oder – nach Inkrafttreten der Gesetzesnovelle am 1. Januar – beantragen werden: Der Bearbeitungsstau, der dazu geführt hatte, dass sich Anfang August 4310 Anträge auf den Schreibtischen der Wohngeldstelle stapelten, ist laut Bauressort mittlerweile deutlich abgebaut. „Mittlerweile sind wir auf unter 1000 Akten runter“, sagte Ronny Meyer (Grüne), Staatsrat im Ressort für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau.

Gleich drei Beschwerden über die Bearbeitungszeit von Wohngeldanträgen hatten den Petitionsausschuss erreicht. Dessen Bericht gelangte nun zur Kenntnisnahme an die Deputation für Mobilität, Bau und Stadtentwicklung. Meyer erläuterte dort den Sachstand. Maßgeblich für den Erfolg seien die seit Jahresbeginn geschaffenen zusätzlichen Stellen in der Behörde – die allerdings noch nicht alle besetzt seien.

Drei Monate Bearbeitungszeit angestrebt

„Ziel ist es, bis zum Ende des Jahres den Rückstand der verfristeten Anträge auf rund 300 weiter zu reduzieren“, heißt es in der Sachstandsbeschreibung der Verwaltung, die der Deputation schriftlich vorlag. Mit Blick auf die anstehende Wohngeldnovelle werde eine Bearbeitungsdauer der Anträge „stabil innerhalb eines dreimonatigen Zeitraums angestrebt“, heißt es dort weiter. Staatsrat Meyer ergänzte in der Sitzung, er glaube, „auf den Andrang gut vorbereitet zu sein“. Ohnehin würden „nicht so viele neue Berechtigte erwartet, aber Antragsteller, die glauben, berechtigt zu sein“.

Dass der Antragsstau stark abgebaut werden konnte, sei vor allem dem Engagement der Beschäftigten in der Behörde zu verdanken, sagte Maike Schaefer (Grüne), Senatorin für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau. „Wir haben das Ziel, die Wohngeldantragsverfahren zu beschleunigen“, sagte Schaefer. Dies zu erreichen, dabei helfe die Personalaufstockung, aber auch eine Umstellung der Arbeitsmethodik: Es sei effizienter, dass Anträge nun nicht mehr nach Anfangsbuchstaben ihren Sachbearbeitern zugeordnet, sondern „alles von allen“ übernommen werde.