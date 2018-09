Zu wenig Personal

Wohngeldstelle in Bremerhaven überlastet

Nina Willborn

In der Wohngeldstelle in Bremerhaven haben sich rund 400 Anträge angestaut. Deshalb fallen ab Montag, 17. September die Sprechstunden aus, um die Lage wieder in den Griff zu bekommen.