Bei einem Brand im Flüsseviertel wurde ein Haus schwer beschädigt. (Marcel Kusch)

Bei einem Brand an der Elbstraße ist ein dreigeschossiges Wohnhaus mit ausgebautem Dachgeschoss stark beschädigt worden. Wie die Feuerwehr mitteilt, kamen Menschen dabei nicht zu Schaden. Anwohner hatten das Feuer am frühen Donnerstagmorgen gemeldet. Als die Brandbekämpfer anrückten, hatte sich das auf einem Balkon entstandene Feuer bereits auf eine Wohnung ausgedehnt. Auch in einer weiteren Wohnung musste die Feuerwehr Löscharbeiten durchführen und Teile des Daches abtragen, um Glutnester zu identifizieren. Weitere Kräfte kontrollierten die Nachbargebäude. Das Brandgebäude ist bis auf Weiteres unbewohnbar.