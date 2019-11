Das Immobilienunternehmen Wohninvest möchte nun auch in Norddeutschland Fuß fassen und Bremen nachhaltig bereichern, so Konstantin Hägele. (Christina Kuhaupt)

Mit Spannung haben die Besucher des Ausschusses für Stadtteilentwicklung erwartet, welche Pläne der neue Eigentümer des Coca-Cola-Geländes in Hemelingen, die Wohninvest Holding aus Baden-Württemberg, für das Areal hat. Konkrete Ideen blieb der Konzern an diesem Abend allerdings noch schuldig.

Aus der Konzernzentrale in Fellbach war eigens Konstantin Hägele nach Hemelingen angereist. Er gab gleich zu Beginn die Richtung vor, die der Konzern offenbar in Hemelingen einzuschlagen gedenkt. „Uns ist wichtig, etwas Nachhaltiges in Bremen zu tun“, sagte Hägele, der als Architekt für das Immobilienunternehmen arbeitet. Er bekräftigte außerdem das Motiv für das Engagement in der Hansestadt: „Wir wollen in Norddeutschland Fuß fassen und sehen in Bremen und in diesem Stadtteil Potenzial.“

Aus Hägeles Sicht hat das Fellbacher Unternehmen, das in den vergangenen Jahren ein rasantes Wachstum hingelegt hat, das nötige Wissen, um das Gelände zu entwickeln. „Eines unserer Standbeine ist die Entwicklung von Leerständen und Gewerbeimmobilien, und das trifft auch hier zu.“ Das Unternehmen könne auch große Umbauten bewältigen.

Er stellte allerdings auch klar, dass es ein sehr früher Zeitpunkt sei. „Bisher haben wir die Zukunftspläne nur auf Papier studieren können. Wir kennen die Deputationsvorlage und die städtebauliche Studie.“ In die Vorlage und die Studie sind die Wünsche und Ergebnisse von mehreren Beteiligungsrunden eingeflossen. „Wenn wir entwickeln – und das möchte ich betonen –, dann nur im Interesse der Stadt.“ Es gehe nicht darum, ein Gebiet zu kaufen, „auf das wir dann eine Schablone pressen“.

Diese Sätze wurden von den Ausschussmitgliedern mit Wohlwollen aufgenommen. Der Ausschussvorsitzende Hans-Peter Hölscher (SPD): „Wir haben uns Sorgen gemacht, dass sie irgendwas in Hemelingen machen. Aber wie sie sich präsentiert haben und dass sie auch die Studie kennen, hat mich zuversichtlich gestimmt.“

Bis tatsächlich Bagger auf dem Gelände rollen, kann es allerdings noch dauern. Zwar existiert ein Planaufstellungsbeschluss der Bürgerschaft, die Vorstufe eines Bebauungsplans, aber bis ein solcher steht, der dann die gesetzliche Grundlage für alle Neubauten darstellt, wird noch einige Zeit vergehen. Auf ein bis zwei Jahre schätzte Ronald Risch von der Stadtplanung den Zeitrahmen. Aber vorher stehen erst mal Gespräche mit dem neuen Eigentümer an. „Wenn die Vorstellung inhaltlich nahe liegen, sollte es rasch gehen“, so die Einschätzung des Stadtplaners.