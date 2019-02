Aus der Wohnung in der Borriesstraße retteten die Einsatzkräfte einen Rollstuhlfahrer. (Feuerwehr Bremerhaven)

Bei zwei Bränden in Bremerhaven sind in der Nacht zum Freitag mehrere Menschen verletzt worden. Ein Feuer sei in einer Wohnung an der Borriesstraße im dritten Obergeschoss kurz vor Mitternacht ausgebrochen, teilte die Feuerwehr mit. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei entstand das Feuer durch fahrlässiges Handeln mit einer brennbaren Flüssigkeit. Dabei wurde die Wohnung so stark beschädigt, dass sie derzeit unbewohnbar ist.

Der 55 Jahre alte Bewohner musste mit seinem Rollstuhl nach draußen gebracht werden. Er wurde sofort in ein Krankenhaus gebracht. Eine 49-jährige Nachbarin musste ebenfalls behandelt werden. Drei weitere Bewohner, die den Brand beobachteten, wurden mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht.

Polizei vermutet Brandstiftung

Nur zwei Stunden zuvor war es bereits zu einem Wohnungsbrand an der Heinrichstraße gekommen. Weil sich dichter Rauch im Treppenhaus ansammelte, mussten elf der 17 Bewohner des Hauses auf ihre Balkone flüchten. Die Feuerwehr löschte das Feuer im Treppenhaus und befreite die Bewohner. Eine 53 Jahre alte Bewohnerin, die aus ihrem Fenster im Erdgeschoss sprang, musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Durch die Hitze wurde das Treppenhaus derart beschädigt, dass die Bewohner nicht in ihre Wohnungen zurückkehren konnten. Sie kamen bei Verwandten und in einem Hotel unter. Die Polizei geht nach ersten Ermittlungen von Brandstiftung aus. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0471/ 953 44 44 zu melden. (dpa/sei/var)

++ Diese Meldung wurde um 15.08 Uhr aktualisiert. ++