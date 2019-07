In Bremerhaven brannte in der Nacht zu Mittwoch eine Wohnung. (Björn Hake)

In Bremerhaven ist es erneut zu einem Brand gekommen, teilte die Feuerwehr mit. In der Nacht zu Mittwoch musste die Feuerwehr zu einem Wohnungsbrand in der Straße An der Mühle ausrücken. Als die Einsatzkräfte eintrafen, machte sich eine Person am Fenster der Wohnung im zweiten Stockwerk bemerkbar. Sie wurde mittels einer Drehleiter gerettet.

Die weiteren 24 Bewohner des Hauses wurden vorsorglich von einem Notarzt betreut und versorgt. Eine Person musste mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung in ein Krankenhaus transportiert werden. Gegen halb drei in der Nacht war der Brand gelöscht. Außer den Bewohner der Brandwohnung konnte alle Menschen in ihre Wohnungen zurückkehren, so die Feuerwehr.