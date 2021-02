Auf diesem Archivbild ist eindeutig ein Wolf zu sehen - ob der Vierbeiner nun auch in Huchting gesichtet wurde, ist noch nicht endgültig geklärt. (Lino Mirgeler / dpa)

Eine endgültige Bestätigung gibt es noch nicht, doch die Polizei teilte mit: „Bei dem Tier, das von den Personen im Bereich der Stuhrer Landstraße beobachtet wurde, soll es sich aller Wahrscheinlichkeit nach um einen streunenden Wolf gehandelt haben.“ Nachdem der Notruf auf der Dienststelle eingegangen war, machten sich umgehend einige Beamte auf den Weg zum vermeintlichen Sichtungsort, sie selbst konnten während ihrer Fahrt jedoch keinen Wolf entdecken. Ein zuständiger Wolfsberater wurde dennoch informiert.

Die Polizei nahm die gemeldete Sichtung zum Anlass, um noch einmal an das richtige Verhalten bei der Begegnung mit einem Wolf zu appellieren: „Wie bei anderen Wildtieren gilt, Abstand halten, nie darauf zugehen oder gar bedrängen“, heißt es in einer Mitteilung. „Unter keinen Umständen Wölfe füttern! An Fütterung durch den Menschen gewöhnte Wölfe können Futter aufdringlich oder aggressiv einfordern, sie können dann eine Gefahr für Menschen darstellen.“ Anwohner, die einen Wolf sichten, sollen sich entweder bei der Polizei oder der zuständigen Naturschutzbehörde melden.