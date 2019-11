Der langjährige Bremer CDU-Politiker Wolfgang Schrörs, hier im Jahr 2010. (Jochen Stoss)

Der langjährige Bremer CDU-Politiker Wolfgang Schrörs ist am Sonntag verstorben. Das bestätigte eine Sprecherin der Partei. Schrörs war von 1987 bis 2011 Abgeordneter der Bremischen Bürgerschaft. Der gebürtige Bremer, selbstständige Unternehmer und an der Universität Köln promovierte Betriebswirtschaftler war ein Mann der Zahlen: 18 Jahre war er Landesschatzmeister und damit Mitglied im Landesvorstand seiner Partei. Im Dezember 2010 trat er von diesem Posten zurück.

Der Bürgerschaftsabgeordnete Schrörs galt in seiner Fraktion als Haushalts- und Finanzexperte. Als SPD und CDU 2005 eine Große Koalition in Bremen bildeten, war er in seiner Partei als Wirtschaftssenator gehandelt worden, was er jedoch ablehnte. 2011 kandidierte er nach Streitigkeiten in der CDU nicht wieder für die Bürgerschaft. Vor vier Jahren wurde Schrörs zum Schatzmeister beim Deutschen Roten Kreuz in Bremen gewählt. Wolfgang Schrörs wurde 70 Jahre alt.