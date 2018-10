Bei einem Unfall in Woltmershausen wurde am Sonntag ein Fußgänger schwer verletzt. (Symbolbild) (Nicolas Armer/dpa)

Ein Fußgänger wurde am Sonntagnachmittag in Bremen-Woltmershausen bei einem Unfall lebensgefährlich verletzt. Der 33-Jährige wollte die Rablingshauser Landstraße in Höhe der Einmündung Wiedhofstraße gegen 17:20 Uhr überqueren. Im selben Moment fuhr der 80-jährige Fahrer eines Peugeots auf der Rablingshauser Landstraße in Richtung Woltershauser Straße. In Höhe der Einmündung Wiedhofstraße kollidierten der Fußgänger und der Autofahrer. Der 33-Jährige wurde bei dem Aufprall schwer verletzt und schwebt nun in Lebensgefahr.

Nach dem Umfall wurden die Rablingshauser Landstraße und die Wiedhofstraße bis etwa 19 Uhr gesperrt. (gah)