Was schenkt man Menschen zu Weihnachten, die bereits alles haben? Hilfsorganisationen haben da eine Idee. Der virtuelle Unverpackt-Laden von Oxfam Deutschland bietet mehr als 60 besondere Geschenke, die denen helfen, die fast gar nichts besitzen. Ein Lämmerpaar für Hirten im Westjordanland kostet 24 Euro, 85 Euro ein Esel für Menschen in Ostafrika und neun Euro ein Huhn für die Bewohner des südpazifischen Inselstaates Vanuatu. Die Einnahmen aus diesen symbolischen Präsenten erreichen Personen in Oxfams Nothilfe- und Entwicklungsprojekten sowie in Kampagnen für eine gerechte Welt ohne Armut. Die beschenkte Person Zuhause bekommt eine Weihnachtskarte der Organisation unter den Tannenbaum gelegt.

Ein ähnliches Angebot gibt es auch bei Plan International. Über 50 Präsente für Menschen in Notsituationen sind im Onlineshop der Hilfsorganisation verfügbar. Für 154 Euro bekommen Jugendliche und junge Erwachsene in Bolivien ein Lama zur Wollgewinnung, mit einer Spendensumme von 78 Euro wird der Zugang zu sauberem Trinkwasser für 100 Personen in Ghana unterstützt. Plan veröffentlicht zu jedem dieser Geschenke die Beschreibung des Projektes, das mit der Spendensumme unterstützt wird. Für den Weihnachtsbaum bietet die Organisation Karten und Zertifikate zum Ausdrucken an.

Oxfam und Plan International sind nur zwei Organisationen, die um Spenden werben. Und die Bereitschaft zu geben ist hoch: Nach Angaben des Deutschen Zentralinstituts für soziale Fragen (DZI) kamen vergangenes Jahr 10,5 Milliarden Euro zusammen. Einer Umfrage der Stiftung Warentest zufolge sind die häufigsten Ziele von Spenden der Tierschutz, die Kindernothilfe sowie Organisationen im Bereich Gesundheit.

Daran erkennen Sie seriöse Organisation

Bevor Menschen ihr Portemonnaie für den guten Zweck öffnen, gebe es allerdings einiges zu beachten, sagt Annabel Oelmann, Vorständin der Verbraucherzentrale Bremen. „Man sollte sich wirklich informieren, wohin man sein Geld spendet. Es ist die Zeit der Emotionen, das wird gerne ausgenutzt.“

Ein Merkmal, an dem Personen eine seriöse Organisation erkennen, ist das DZI-Spendensiegel. In seiner Spenderberatung informiert das Institut über 230 Organisationen, die dieses Gütesiegel tragen – Oxfam Deutschland und Plan International gehören dazu. Außerdem führt das DZI Informationen zu Organisationen, die zwar kein Siegel tragen, aber häufig nachgefragt würden und nennt Einrichtungen, an die nach Einschätzungen des Instituts nicht gespendet werden sollte. Darüber hinaus rät Oelmann, im Jahresbericht der Organisationen zu schauen, wofür sie Spendengelder ausgegeben. Ein Richtwert sind die Ausgaben für Werbung und Verwaltung: Sie sollten die 30 Prozent nicht übersteigen; bei Siegel-Organisationen liegt dieser Kostenteil im Schnitt bei 13 Prozent. Darüber hinaus können Interessierte auch Einzelanfragen zu Organisationen an das DZI stellen, die das Institut dann prüft.

„Viele möchten auch regionale Anbieter unterstützen, die kann man sich auch persönlich anschauen“, sagt Oelmann. Sie rät davon ab, Spendenaufforderungen auf der Straße oder an der Haustür nachzukommen. Auch bei Werbung in sozialen Netzwerken oder auf anderen Internetportalen sollten Spendenbereite vorsichtig sein. Seriöse Organisationen informieren auf ihrer Internetseite über Projekte und veröffentlichen Kontaktdaten, über die Interessierte weitere Auskünfte erhalten. Und sie werben sachlich – das schließt Bettelbriefe und grausame Fotos aus. Laut Oelmann sollten Spendenwillige auch auf Fördermitgliedschaften verzichten und sich stattdessen jedes Jahr neu informieren, bevor sie Geld geben. Stiftung Warentest zufolge können wiederkehrende Spenden Organisationen aber dabei helfen, längerfristig zu planen. Seriöse Einrichtungen böten ein 14-tägiges Widerrufsrecht sowie Kündigungsfristen, die die Dauer eines Monats nicht überschritten.

Die Stiftung Warentest bietet weitere Tipps fürs Spenden: So sollte man Geldspenden nicht an ein konkretes Projekt binden, damit Organisationen überschüssige Einnahmen für ähnliche Projekte einsetzen können. Beiträge bis zu 150 Euro sollte man nicht splitten, damit möglichst viel Geld in die direkte Hilfe fließt. Außerdem können Spender die Beiträge von der Steuer absetzen: Ein Buchungs­beleg reicht als Nachweis bei Spenden bis zu 200 Euro. Für größere Beiträge, die bis zu einem Fünftel der Gesamt­einkünfte absetz­bar sind, sollten die Spender sich von der Organisation eine Quittung geben lassen.

Auskünfte für Menschen, die sich vor ihrer Spende informieren möchten, gibt das Deutsche Institut für soziale Fragen hier.