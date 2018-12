Der neue Bürgerbus in Achim. (Focke Strangman)

Ab Mitte nächsten Jahres könnten in Stadtgebieten, die bislang nur wenig von Bussen und Bahnen angesteuert werden, Minibusse verkehren, die per Smartphone-App oder Telefon herbeigerufen werden. Bedarfsgesteuerte Busse ohne feste Haltestellen, Routen und Fahrpläne also. Diese sogenannten Busse on demand – „Busse auf Bestellung“ – sollen dabei dann vor allem Zubringerdienste zu den regulären Bus- oder Straßenbahnlinien übernehmen. Eine Steuerungssoftware bündelt eingehende Anfragen und berechnet einen Streckenverlauf, bei dem mit möglichst geringem Kilometer-Aufwand alle Aufträge abgewickelt werden können. Diese Routen werden dann von den Fahrern abgefahren und Kunden vom vereinbarten Start zu ihrem Ziel gebracht. Eine spontane Zieländerung sowie das Heranwinken eines Busses ohne vorherige Buchung sollen dabei nicht möglich sein. Eine Fahrt mit dem Bus on demand soll BSAG-Sprecher Jens-Christian Meyer zufolge preislich zwischen einem BSAG-Ticket und einer Taxifahrt liegen.