Der ehrenamtliche Sterbebegleiter Christian Woiwode (Mitte) hält einen Vortrag. (Hospiz Horn)

Gestorben wird immer – darüber gesprochen zu wenig. Unter diesem Leitmotiv stehen die 6. Bremer Hospiztage vom 1. Oktober bis 1. November 2020. Um auf die Belange schwerst kranker und sterbender Menschen sowie ihrer Angehörigen aufmerksam und die Hospizidee bekannter zu machen, organisiert der Hospiz- und Palliativverband Bremen mit Kooperationspartnern 16 Veranstaltungen zu diesem Themenbereich und lädt dazu ein.

Zum Auftakt am Donnerstag, 1. Oktober, hält Christian Woiwode als Sterbebegleiter vom Hospiz Hor in den VHS-Räumen (Faulenstraße 69) den „Lebensbegleitung für sterbenskranke Menschen“ (Beginn 18.30 Uhr). Er informiert über Hospizarbeit und Ausbildungskurse zur ehrenamtlichen Sterbebegleitung. Anmeldung unter Telefon 36 11 23 45.

Zu den weiteren Veranstaltungen gehören unter anderem ein meditativer Gang über den Osterholzer Friedhof am 2. Oktober und ein Vortrag von Sonja Schäfer am 12. Oktober, in dem die Organspendebeauftragte des Landes Bremen die ethischen Aspekte einer Organspende anspricht. Für den 2. und 21. Oktober ist jeweils ein praxisnaher „Letzte-Hilfe-Kursus“ für Angehörige geplant. Er soll ihnen helfen, die Hilflosigkeit zu überwinden, wenn eine nahe stehende Person stirbt.

Weitere Informationen

Die Teilnahme an den Veranstaltungen der Bremer Hospiztage, die teilweise aufgrund der Pandemie online laufen, ist größtenteils kostenlos. Eine verbindliche Anmeldung ist notwendig. Nähere Informationen, die Terminübersicht und Anmeldekontakte sind online unter www.Bremer-Hospiztage.de zu finden.