Auf der diesjährigen Breminale kam es mehrfach zu Hochwasser und dadurch zu Unterbrechungen. (Torsten Spinti)

Immer freundlich bleiben. Zu Anwohnern, Festivalgästen, zur Umwelt und zum Klima. Die Veranstalter der Breminale haben einiges unternommen, um diese Freundlichkeit als Grundgedanken für das Kulturfestival am Osterdeich in die Köpfe der Besucher zu bekommen. Ein sogenanntes Awareness-Team setzt sich für ein höheres Sicherheitsgefühl ein, die Leergut-Gruppe sammelt Flaschen, eine nächtliche Einheit beseitigt Müll. Zudem gibt es erstmals eine Respekt-Kampagne, die an Grundwerte und Vernunft appelliert. Nachhaltigkeit, Sicherheit und Respekt sollen das Fest prägen – das ist vorbildlich.

Doch anscheinend ist der Nachhaltigkeitsgedanke bei einigen Menschen nach dem x-ten Bier verschwunden: Sie grölen, zertrümmern Flaschen oder pinkeln in Vorgärten. Die Organisatoren haben viele lobenswerte Projekte angeschoben, obwohl sie nicht wissen, ob sie die als „Festival an der Weser“ ausgeschriebenen drei Breminalen ab 2020 veranstalten dürfen. Trotz mehrfachen Hochwassers und Unterbrechungen haben sie routiniert und sicher gehandelt. Das bestätigen Polizei und Rettungsdienste. Nur: Ein perfektes Festival bleibt leider eine Utopie.