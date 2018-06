Diese Sturmmöwe ist auf einem Dach an der Scipiostraße in Habenhausen unter ein Netz geraten, das verhindern soll, dass Möwen auf dem Dach landen und brüten. (Thomas Kuppel)

Die während der Brutzeit entfernten Möwennester vom Dach eines Firmengebäudes in Habenhausen werden diesen Dienstag Thema in der Gesundheitsdeputation sein. Senatorin Eva Quante-Brandt (SPD), die unter anderem für den Landesveterinärdienst zuständig ist, soll die Hintergründe erklären und etwas zum Stand der Ermittlungen sagen. Anlass ist eine mündliche Anfrage des Grünen-Politikers Jan Saffe. Am Donnerstag wollen sich die Mitglieder der Umweltdeputation erneut mit dem Fall befassen.

Augenzeugen berichten, dass am Montag von den ursprünglich 100 vertriebenen Möwenküken nur noch zwei zu sehen waren und von ihren Eltern gefüttert wurden. Rund 30, also ungefähr die Hälfte der ehemals brütenden Vögel, hielten sich demnach noch an der Scipiostraße auf. Eine der geschützten Möwen ist laut Ornithologe Thomas Kuppel unter das von einer Spezialfirma gespannte Netz geraten – "offensichtlich ohne große Chance, einen Ausweg zu finden". Der Vogelkundler Helmut Bähr erklärt: "Die Vögel suchen ihre Nester oder versuchen, neue zu bauen." Die Ornithologen des Bremer Naturschutzbundes und die Eigentümerin eines Nachbargrundstücks widersprechen Aussagen des Versandhandels Eurapon. Sie versichern, dass auf dem Dach der Internetapotheke schon seit Jahren Sturmmöwen brüten. Laut Ornithologe Gerhard Lühning sitzen sie ab Ende April auf ihren Nestern. "Mitte Juli verlassen die ersten Möwen ihre Brutgebiete mit den flüggen Jungen", so Lühning, und er fügt hinzu: "Störungen verlängern die Brutzeit und wirken sich eher kontra-produktiv aus, weil die Möwen, die ihre Brut verloren haben, eine Zweitbrut versuchen."

Nach dem Bericht im WESER-KURIER äußerten sich Leser wütend und entsetzt über die Zerstörung der Möwenkolonie. Per E-Mail kommentiert ein Leser: "Selten hat mich ein Artikel so in Wut versetzt wie der über diese Riesensauerei mit den Möwen", und weiter: "Was sind das für Menschen, die angesichts der Nester und der kleinen Küken die Anweisungen ausgeführt haben?" Dieser Frevel dürfe nicht ungeahndet bleiben. Ein Facebook-Nutzer schreibt: "Natürlich hätte man die Küken einsammeln können und die Aufzucht hätte die Firma bezahlen dürfen." Ein anderer Leser wirft dem Veterinärdienst vor, nicht schnell genug gehandelt zu haben: „Dass das Dach dann sauber war und die Veterinärleute keine Nester mehr gefunden haben, ist klar.“ Behördensprecherin Christina Selzer jedoch verteidigt die Mitarbeiter: "Als sie vor Ort eintrafen, lief die Netzspannaktion schon eine Woche. Es wäre schön gewesen, wenn der Veterinärdienst früher informiert worden wäre."

Wütende Leser

Verständnis für die Zerstörung der Nester äußert – mit Verweis auf den Möwendreck – nur ein Leser. Es gehe nicht um Möwendreck, kontert ein anderer im Internet, sondern um einen möglichen Verstoß gegen geltendes Recht: "Ein Eingreifen während der Brutzeit ist ein absolutes No-go! Wenn das hier so geschehen ist (und alle Indizien deuten darauf hin), dann kann das Diskussionsthema nur sein: Wie kann eine Firma sich erdreisten, so etwas zu tun und es dann auch noch zu leugnen", heißt es auf der Homepage des WESER-KURIER.

Die Geschäftsführung von Eurapon hatte behauptet, die Vögel hätten ihre Nester auf den Nachbardächern gebaut. "Diese Behauptung ist unwahr und leicht zu widerlegen", sagt Thomas Kuppel. "Als Mitarbeiter der Ornithologischen Arbeitsgemeinschaft Bremen verbitte ich mir entschieden, dass Kollegen, in diesem Falle indirekt von Eurapon, der Lüge bezichtigt werden", so Kuppel in einem Leserbrief an den WESER-KURIER. Mitglieder der Ornithologischen Arbeitsgemeinschaft dokumentierten das Brüten der Möwen auf dem Dach der Versandapotheke seit Jahren – unter anderem mit Fotos; diese seien auf der Internetplattform des Dachverbandes Deutscher Avifaunisten unter www.ornitho.de abrufbar. Die Kolonie an der Scipiostraße sei unter anderem einem Mitarbeiter des Senators für Umweltschutz seit 2015 bekannt. Auf den Bildern der Vogelfreunde sei zu sehen, dass es schon 2017 mindestens an der Dachkante eine Art Elektrozaun gegeben habe, um die Möwen zu vergrämen. "In diesem Jahr ist das Dach nun mitten in der Brutzeit geräumt worden. Ein Vergehen, das zurecht angezeigt worden ist", so Kuppel.

Die Firma Eurapon hat inzwischen ein weiteres Mal jede Verantwortung von sich gewiesen. Sprecherin Karin Cofalka vom Hamburger Pressebüro Hoschke & Consorten erklärte, der Geschäftsführer des Dienstleisters Gebäudeschutz Oldenburg/Leistung Nord UG habe an Eides statt versichert, dass weder er noch seine Mitarbeiter Möwennester oder Küken auf dem Dach der Firma Eurapon gesehen geschweige denn entfernt haben. Cofalka betonte, weder die Polizei noch das Veterinäramt habe am 1. Juni auf dem Dach von Eurapon Möwennester oder Reste von Nestern festgestellt. "Gemäß des Polizeiberichtes wurden auch vom Landesveterinäramt keine tierrechtlichen Verstöße festgestellt", so Cofalka.

Ermittlungen gegen Unbekannt

Ungeachtet dessen ermittelt die Veterinärbehörde weiter gegen Unbekannt wegen des Verstoßes gegen das Arten- und das Tierschutzgesetz. Das teilte Sprecherin Christina Selzer auf Anfrage mit. Eine Straftat nach dem Bundesnaturschutzgesetz schließen die Behörden inzwischen aus: "Es wird vermutlich auf eine Ordnungswidrigkeit hinauslaufen, die mit einer Geldstrafe geahndet wird", glaubt der Sprecher der Umweltbehörde, Jens Tittmann. Außerdem prüft die Behörde, ob das Netz wieder vom Dach genommen werden muss.