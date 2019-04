Die Arbeitslosenquote in Bremen ist im April nur minimal gesunken. (Julian Stratenschulte/dpa)

Trotz Frühjahrsbelebung ist die Zahl der Arbeitslosen im kleinsten Bundesland Bremen im April nur geringfügig gesunken. Insgesamt waren 34 818 Menschen ohne Job - 0,1 Prozent weniger als im März und 1,6 Prozent weniger als vor einem Jahr, wie die Bundesagentur für Arbeit am Dienstag mitteilte. Die Arbeitslosenquote sank leicht auf 9,7 Prozent. "Die Arbeitslosigkeit sinkt leicht, die Beschäftigung wächst und die Personalnachfrage der Betriebe liegt rund elf Prozent über dem Vorjahresniveau", sagte Joachim Ossmann, Chef der Agentur für Arbeit Bremen-Bremerhaven. Wer gut qualifiziert sei, habe meist gute Chancen.

Die Frühjahrsbelebung auf Niedersachsens Arbeitsmarkt setzt sich ebenso fort: Saisonal bedingt ist im April die Arbeitslosenquote gesunken. Nachdem sie im März noch 5,1 Prozent betrug, liegt sie nun bei 5,0 Prozent. Landesweit waren 215.025 Menschen arbeitslos gemeldet - 2,7 Prozent weniger als im Vormonat und 7,2 Prozent weniger als vor einem Jahr, wie am Dienstag die Bundesagentur für Arbeit in Hannover mitteilte. "Die Arbeitslosigkeit ging in allen Alters- und Personengruppen zurück, am stärksten profitierten unter 25-Jährige von dem hohen Personalbedarf der Betriebe", sagte Agentur-Regionalchefin Bärbel Höltzen-Schoh.

Bundesweit sank der Wert auf den niedrigsten seit der Wiedervereinigung. Die Arbeitslosenquote sank um 0,2 Prozentpunkte auf 4,9 Prozent, insgesamt waren 2,229 Millionen Menschen ohne Job. Im April 2018 waren es noch 155 000 Arbeitslose mehr. "Die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung nimmt weiter zu, und die Nachfrage der Betriebe nach neuen Mitarbeitern bewegt sich auf einem sehr hohen Niveau", sagte Behördenchef Detlef Scheele. (dpa)