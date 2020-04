Die Zahl der Asylverfahren ist in Bremen nach wie vor hoch. Die Anzahl der mündlichen Verhandlungen hat sich 2019 im Vergleich zum Vorjahr fast verdoppelt. (Carsten Rehder)

Hohe Eingangszahlen im Asylbereich prägen weiterhin die Arbeit der bremischen Verwaltungsgerichtsbarkeit. Dies geht aus dem Geschäftsbericht 2019 hervor, den Peter Sperlich, Präsident des Oberverwaltungsgerichtes, vorgelegt hat. Drei Faktoren hebt er dabei besonders hervor: Die Zahl der Eingänge am Verwaltungsgericht ist gegenüber 2018 erneut leicht gestiegen, die Anzahl der mündlichen Verhandlungen in Asylverfahren hat sich nahezu verdoppelt und es gibt mit mehr als 2400 Fällen nach wie vor einen hohen Bestand.

„Wir wären bei der Bewältigung der Asylverfahren gern schon einen Schritt weiter“, räumt Sperlich ein. Aber gerade der Abbau des Bestandes sei sehr zeitintensiv. Bei einem erheblichen Teil davon handele es sich um Asylverfahren, die in den Jahren 2016 und 2017 eingegangen sind. Die meisten davon beträfen das Herkunftsland Afghanistan und könnten nur mit erheblichem Aufwand zum Abschluss gebracht werden. „Hier sind meist schwierige Einzelfallprüfungen erforderlich, die nur nach eingehenden Anhörungen der Klägerinnen und Kläger in der mündlichen Verhandlung vorgenommen werden können.“

1043 neue Asylverfahren

Hinzu kämen die weiterhin hohen Eingangszahlen, die den Abbau der Altverfahren nicht eben erleichterten. Auch wenn die historisch hohen Eingangszahlen der Jahre 2016 und 2017 nicht mehr erreicht wurden, machten die 1043 neuen Asylverfahren 2019 etwa 40 Prozent aller Eingänge am Verwaltungsgericht aus. Gegenüber dem Vorjahr bedeutete diese Zahl einen leichten Anstieg: 2018 standen 965 neue Asylverfahren zu Buche.

Die Kombination „hoher Bestand plus hohe Eingangszahlen“ wirke sich auch auf die Dauer der Verfahren aus, berichtet Sperlich. „Die durchschnittliche Verfahrensdauer in einem gerichtlichen Asylverfahren beträgt beim Verwaltungsgericht Bremen mittlerweile 17 Monate und sie wird mit der Erledigung der noch anhängigen Altverfahren voraussichtlich noch weiter steigen.“

Einen Anstieg der Eingangszahlen gab es 2019 auch am Oberverwaltungsgericht, sogar den höchsten seit über zehn Jahren. Auch hieran hatten Asylverfahren großen Anteil, da sie nach Abschluss der ersten Instanz nun auch verstärkt das OVG erreichten. Insgesamt gab es im vergangenen Jahr 267 Neueingänge. 92 oder etwa 35 Prozent davon waren Asylverfahren.

Zugleich konnten 2019 am Oberverwaltungsgericht 288 Verfahren zum Abschluss gebracht werden, darunter 75 Asylverfahren. Dank der hohen Erledigungszahlen konnte am OVG das Anwachsen der Bestände noch verhindert werden, betont Sperlich. Die Verfahrenslaufzeit in dieser Instanz liegt bei durchschnittlich neun Monaten und ist damit gegenüber den Vorjahren gesunken.

Hoher Arbeitsaufwand

In den Asylverfahren entscheidet das Oberverwaltungsgericht zunächst, ob die Berufung gegen die erstinstanzliche Entscheidung zugelassen wird. Eine Zulassung erfolgt nur in bestimmten Fällen, insbesondere, wenn der Rechtsstreit grundsätzliche Fragen aufwirft, die für eine Vielzahl von Fällen Bedeutung haben. In den Fällen, in denen es die Berufung zulässt, überprüft das Oberverwaltungsgericht die Entscheidung des Verwaltungsgerichts dann noch einmal vollständig.

Dabei gibt es grundsätzlich auch eine weitere mündliche Verhandlung, erläutert Sperlich. „Diese Verfahren bringen daher einen hohen Arbeitsaufwand mit sich.“ 2018 hat das Oberverwaltungsgericht solche Grundsatzentscheidungen bereits zum Herkunftsland Syrien getroffen, 2019 ist die Berufung in einer Reihe von Verfahren zum Herkunftsland Afghanistan zugelassen worden. Daneben hat das Oberverwaltungsgericht sich mit dem Herkunftsland Russische Föderation und mit der Zulässigkeit EU-interner Rückführungen (sogenannten Dublin-Verfahren) nach Griechenland beschäftigt.