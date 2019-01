Es passiert immer wieder, dass sich Senioren leicht bekleidet auf den Weg machen. Irgendwann wissen sie nicht mehr weiter und sind auf fremde Hilfe angewiesen. Doch wie sollen sich die Helfenden verhalten, wenn sie einer verwirrten Person begegnen? (Daniel Karmann /dpa)

Das Jahr war noch keine Woche alt, da gab es schon den Tod einer Vermissten zu beklagen. Die 80-jährige Demenzkranke aus einer Pflegereinrichtung in Horn-Lehe war tagelang gesucht und schließlich leblos in einem Fleet im Rhododendronpark gefunden worden. Kurz darauf starb eine 94-jährige Heimbewohnerin in Osterholz­-Scharmbeck, die anderthalb Tage lang verschollen gewesen war. „Es liegen keine Hinweise auf Fremdverschulden vor“, heißt es am Ende der Polizeimeldungen. Und Unbeteiligte fragen sich, was sie selbst tun können, wenn sie jemanden treffen, der Hilfe benötigt, aber noch nicht einmal sagen kann, wie er heißt und wo er wohnt.

Die Polizei rufen, lautet der Rat der Sozialbehörde, und das empfiehlt auch die Feuerwehr – vorausgesetzt, dass die hilflose Person nicht auf medizinische Hilfe angewiesen ist. Wolfgang Künning aus Arbergen hat das vergangenen Herbst versucht. An einem regnerischen Abend kam er von der Autobahn und steuerte gegen 22 Uhr eine Tankstelle an. Als er bezahlt hatte und wieder einstieg, saß da eine alte Frau mit durchnässten Kleidern und, wie sich später herausstellte, nichts als einem Halbschuh in der Handtasche, auf dem Beifahrersitz. Sie könne nicht mitfahren, versuchte er ihr klarzumachen. Was dazu führte, dass die Frau auf dem Rücksitz Platz nahm.

Gemeinsam mit einem jungen Autofahrer und dem Kassierer gelang es Wolfgang Künning, die offenbar verwirrte Frau in die Tankstelle zu bringen. Ihren Namen oder ihre Adresse habe sie nicht nennen können. Die Männer riefen die Polizeizentrale an. „Die haben uns an die Wache in der Vahr verwiesen, und die uns an die Osterholzer“, erzählt Künning. „Die Osterholzer haben gesagt, wir haben kein Fahrzeug, bringen Sie die Frau mal her.“ Das habe er dann aber dem jungen Mann überlassen, weil er fürchtete, die Frau könnte unterwegs vielleicht Panik bekommen. Dass sie sie sich nicht selbst überlassen konnten, war den drei Männern klar: „Das ist gefährlich nah an der Wesermarsch bei Bollen, da hätte keiner die Frau gefunden.“

Die Namenlosen bleiben auf der Wache

Auch wenn er nicht erfahren hat, wie das Ganze ausgegangen ist, fragt sich der Arberger, wo ein Mensch in dieser Lage nachts unterkommen kann, wo er oder sie etwas anderes zum Anziehen und etwas zu essen bekommt. Die verwirrte alte Frau sei durchnässt gewesen und hätte eine Dusche gebraucht. Die Namenlosen bleiben in der Regel erst einmal auf der Wache, zumindest, bis die Polizeibeamten die Identität und den Wohnort ermittelt haben. Wenn Angehörige oder das Heimpersonal sie vermisst gemeldet haben, geht es schnell.

Ins Krankenhaus kommt nur, wer medizinischer Hilfe bedarf, stellt Feuerwehrsprecher Andreas Desczka klar. In eine psychiatrische Einrichtung werde eingewiesen, wer sich selbst oder andere gefährde „oder wer es selbst will“, erläutert der Sprecher des Sozialressorts, Bernd Schneider, wobei die Kliniken selbst entschieden, wen sie aufnehmen. Für eine sogenannte Zwangsmaßnahme wie eine Einweisung ist ein richterlicher Beschluss nötig.

Bremen ist das einzige Bundesland, in dem es, „abgesehen von der Forensik“, keine geschlossenen Einrichtungen gibt. Für Petra Scholz von der Stabsstelle Qualität der Bremer Heimstiftung, des größten Bremer Altenhilfeträgers, ist es ein unumstößlicher Grundsatz, dass auch Menschen mit Orientierungsproblemen „nicht in ihrer Freiheit beschränkt werden dürfen“. In vielen Einrichtungen machen sich die Teams Gedanken, wie Demenzpatienten davon abzuhalten wären, einfach fortzugehen. „Es muss ein angenehmes Gefühl da sein, zum Beispiel mit anderen Kaffee zu trinken oder zu kochen, sich aufgehoben zu fühlen statt wegzulaufen. Wir versuchen nicht, die Menschen am Weggehen zu hindern.“

„Weggehen ist einfach ein Lebensrisiko“

Die Freiheit bleibt ein hohes Gut. Auch wenn sie gefährlich werden kann. „Weggehen ist einfach ein Lebensrisiko“, sagt Petra Scholz. „Die soziale Gemeinschaft und beteiligte Behörden, auch Nachbarn und ehemalige Mitbewohner, müssen das mittragen.“ Der Eindruck täuscht nicht, es kommt immer öfter vor, dass Menschen sich verirren, gesucht und gefunden werden müssen. Umso wichtiger ist es, dass Passanten oder andere Zeugen hinschauen und im Zweifelsfall handeln. „Wir versuchen, lokale Allianzen zu schließen in den Stadtteilen. Die Kontakte mit Geschäften Behörden und Institutionen tragen dazu bei, dass man sich besser kennt“, sagt Petra Scholz. „Wenn wir Glück haben, ist dann bekannt, wo jemand wohnt, der sich verirrt hat.“

Auch wenn niemand gegen seinen Willen festgehalten wird, geht nicht jeder unbemerkt. Sogenannte Klingelmatten geben Alarm ab. Und abends werden Eingangstüren verschlossen. „Das halten die Gerichte inzwischen für normales Hausrecht“, sagt Petra Scholz. Auch Personenortung, die früher umstritten war, sei nach heutiger Rechtsauffassung in solchen Fällen zulässig. “Meist machen das aber die Angehörigen und schicken dann ein Taxi.” Was aus Sicht von Petra Scholz gar nicht geht, sind beispielsweise Tricks wie Tapetentüren. „Das sind rechtliche Grauzonen, und der Bluff schädigt die soziale Beziehung.” Betroffene hätten sehr wohl ein Sensorium „für die Wahrhaftigkeit ihres Gegenübers“.

Thomas Hilmer, Chefarzt der sogenannten demenzsensiblen Station am Klinikum Ost, berichtet von Sensoren in der Kleidung, die beim Passieren der Ausgangstür einen Telefonalarm auslösten. „Im Moment sind wir wegen Bauarbeiten anderweitig untergebracht, die Türsicherung gibt es nicht mehr, und was passieren kann, passiert: Prompt gehen Patienten.“ Normalerweise werde nach einer bestimmten Zeit die Polizei verständigt. „Die Leute werden meist schnell gefunden, weil sie auffallen.“ Hilmer meint damit Kleidung, die der Witterung nicht angepasst ist, Verbände und ein Verhalten, das darauf schließen lässt, dass jemand „am falschen Ort” ist.

Derzeit geht man in der Heimstiftung von rund 13 000 Demenzkranken in der Stadt aus. Thomas Hilmer ist überzeugt davon, dass die Zahl der Vermisstenmeldungen steigen wird. „Je älter die Menschen werden, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie an Demenz erkranken, desto mehr Fälle gibt es.“

