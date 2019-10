Mechanische Sicherungen an Fenstern können vor Einbrechern schützen. (Frank Rumpenhorst/dpa)

Im bisherigen Jahresverlauf ist eine leicht rückläufige Tendenz bei der Zahl der Einbrüche in Bremen zu beobachten. Das teilte die Polizei Bremen auf Nachfrage mit. „Die Maßnahmen der Polizei fruchten und immer mehr Menschen sichern ihr Hab und Gut besser“, sagte Polizeisprecher Nils Matthiesen. Genaue Zahlen für das gesamte Jahr werden in der Polizeilichen Kriminalstatistik veröffentlicht, die im Frühjahr vorgestellt wird.

Die aktuelle Tendenz setzt einen Trend fort: Seit vier Jahren sinkt die Zahl der Einbrüche im Land Bremen. Vergangenes Jahr wurden 1439 Delikte angezeigt, 2014 waren es noch 3057. Nicht alle dieser Einbrüche waren erfolgreich: 2018 blieb es in 721 aller Fälle (44,5 Prozent) bei einem versuchten Einbruch. Vier Jahre zuvor waren es 1239 Versuche, damit lag der prozentuale Anteil bei 40,5 Prozent.

Mehr zum Thema Brennpunkte bleiben Viertel und Discomeile Kriminalstatistik: Weniger Straftaten als im Vorjahr Durchweg Erfreuliches hatte jetzt das Leitungsteam der Polizei-Direktion Mitte/Süd bei der ... mehr »

Die Zahl der Einbrüche ging in den vergangenen Jahren auch in Niedersachsen und bundesweit zurück. In ganz Deutschland sinkt die Zahl nach jahrelangem Anstieg seit 2015 kontinuierlich. In Bremen war der prozentuale Rückgang vergangenes Jahr besonders groß.

Mit dem Beginn der dunklen Jahreszeit steigt allerdings auch wieder die Gefahr für Einbrüche. Insbesondere von November bis einschließlich Januar registriert die Polizei mehr Straftaten. „Die Tage werden kürzer, es wird früher dunkel und für Einbrecher ergeben sich damit mehr Gelegenheiten“, sagte Matthiesen. Die Mehrheit der Einbrüche wird der Polizei zufolge nicht von Profis verübt, sondern von Gelegenheitstätern. Gerade deshalb könnten schon einfache Maßnahmen helfen, um sich zu schützen, so Matthiesen.

Einige der Grundtipps der Polizei: Türen und Fenster immer verschließen – egal wie kurz man das Haus verlässt. Schlüssel sollten niemals draußen versteckt werden. Wer seinen Schlüssel verliert, sollte den Schließzylinder auswechseln. Ebenso sollten weder auf dem Anrufbeantworter noch in sozialen Netzwerken Hinweise auf einen Urlaub oder eine längere Abwesenheit gegeben werden. Guter Kontakt zu den Nachbarn hilft sehr beim Einbruchschutz. Wer verreist, sollte diese bitten, die Rollläden bei Dunkelheit herab zu lassen, den Briefkasten zu leeren und ab und an das Licht an zu machen. „Das macht einen erheblichen Anteil des Einbruchschutzes aus“, sagte Polizeisprecher Matthiesen.

Mehr zum Thema Einbruchsserie im Stephaniviertel Einbrecher werden immer dreister Im vergangenen halben Jahr habe es im Stephaniviertel mindestens sechs Einbruchsversuche gegeben, ... mehr »

Die Polizei empfiehlt ebenso eine mechanische Sicherung aller Fenster und Türen. Ergänzende Sicherheit biete eine Einbruch- und Überfall-Meldeanlage. „Damit werden Einbruchsversuche automatisch gemeldet und man kann den Alarm bei Gefahr auch selbst auslösen“, berichtete der Polizeisprecher. Eine zusätzliche Option ist es, eine Anwohnerinitiative zu gründen, bei der Wertgegenstände mit einer unverwechselbaren künstlichen DNA markiert werden (wir berichteten). „Geprüfte Sicherungstechnik, kombiniert mit richtigem Verhalten und Nachbarschaftshilfe sind gute Mittel gegen Einbrecher“, fasste es Matthiesen zusammen.

Im Vergleich mit anderen Straftaten ist die Dunkelziffer bei Einbrüchen gering, weil Betroffene die Taten oft zur Anzeige bringen. Aus diesem Grund sind Einbruchszahlen in der Polizeilichen Kriminalstatistik aussagekräftig. Die Aufklärungsquote bei Einbrüchen in Bremen lag 2018 und 2014 jeweils bei 6,9 Prozent, 2016 betrug sie gut neun Prozent.