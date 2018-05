Die BSAG ist eines von 33 Verkehrsunternehmen, die zum VBN gehören. Im vergangenen Jahr stieg die Zahl derer, die die Busse und Bahnen des VBN-Verbundes nutzten, nur gering. (Karsten Klama)

Im vergangenen Jahr ist die Zahl der Menschen, die den öffentlichen Nahverkehr in Bremen und Umgebung genutzt haben, nur leicht gestiegen: Insgesamt waren es 2017 fast 174 Millionen Menschen, die den öffentlichen Nahverkehr des Verkehrsverbundes Bremen/Niedersachsen (VBN) genutzt haben – eine Steigerung um 0,4 Prozent. Bundesweit ist man damit unter dem Schnitt.

Das Jahr 2017 sei insgesamt positiv gewesen, sagten VBN-Geschäftsführer Rainer Counen und Christof Herr vom Zweckverband Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen (ZVBN) am Donnerstag bei ihrer Jahrespressekonferenz. Nach Angaben von Counen seien die Busse und Bahnen im Nordwesten mit dem leichten Wachstum auf einem guten Kurs. Allerdings könne man damit nicht mit der bundesweiten Entwicklung schritthalten. Hier wachse die Fahrgastzahl durchschnittlich um etwa ein Prozent.

Herausforderung Kundengewinnung

Als Gründe machte er die ländliche Gegend des Verkehrsverbundes aus. "Auf dem Land ist das Wachstum generell schwächer als in Ballungszentren", sagte Counen. ZVBN-Geschäftsführer Herr ergänzte, dass sich auch der Rückgang der Schülerzahlen bemerkbar mache. "Gerade auf dem Land müssen wir uns was einfallen lassen, um neue Kunden zu gewinnen", sagte er. In den Städten seien die Voraussetzungen besser. Insgesamt stiegen die Einnahmen des gemeinsamen Verkehrsverbundes den Angaben der beiden Geschäftsführer zufolge um 2,1 Prozent auf 219,1 Millionen Euro.

Keine Entscheidung zu Ticketpreisen

Zu eventuellen Preiserhöhungen für Tickets konnten die beiden Geschäftsführer noch nichts sagen. Die Diskussion beginne erst nach den Sommerferien. "Wir wissen, dass dies ein sensibles Thema ist und wir werden da behutsam vorgehen", sagte Counen. Am Ende sei die Frage der Ticketpreise aber eine politische Entscheidung.

Im vergangenen Herbst hatte der Verkehrsverbund angekündigt, seine Preise zu Beginn 2018 um durchschnittlich 2,1 Prozent erhöhen zu wollen. Als Grund wurden neben den Betriebskosten unter anderem Investitionen in den Fahrzeugpark und in die Vertriebsstruktur genannt.

Zu dem Verkehrsverbund gehören 33 Verkehrsunternehmen – darunter auch die Bremer Straßenbahn AG (BSAG). Sie stellen ihre Dienste in einer Fläche von 9075 Quadratkilometern zur Verfügung, die von Bremerhaven bis Diepholz und von Westerstede bis Rotenburg (Wümme) reicht. Hier leben etwa 1,94 Millionen Menschen.

