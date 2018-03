Die Frauen aus Westafrika müssen in andere Heime oder eigene Wohnungen ziehen, weil das Flüchtlingsheim in Kattenesch schließt. (Gerbracht)

Die Zahl der Flüchtlinge, die nach Bremen kommen, hat sich im Laufe des Jahres 2017 auf einem etwa gleichbleibenden Niveau stabilisiert. Zugleich blieben die Zugangszahlen unter den Erwartungen der Prognose der Sozial- und Innenbehörde. Statt der erwarteten 1860 Personen sank die Zahl im vergangenen Jahr auf 1600. Somit haben die Behörden die Vorhersage für die Entwicklung 2018 im Land Bremen angepasst: Aktuell wird mit 1500 Neuankömmlingen und 1260 Personen durch den Familennachzug gerechnet. Das geht aus einem entsprechenden Bericht für die Sitzung des Senats am Dienstag hervor, die dem WESER-KURIER vorliegt.

Das Papier für den Senat soll einen Gesamtüberblick über die Zugangszahlen und das System der Unterbringung für Flüchtlinge in Bremen geben. An Bedeutung habe vor allem die Zahl der Personen gewonnen, die als Familiennachzug nach Bremen kommen. Aber auch diese Zahl sei geringer als prognostiziert.

Statt der geschätzten 1600 Personen sind es nur 1200 Neuankömmlinge, heißt es in dem Bericht. Auch wenn das Land nach dem Asylgesetz dazu verpflichtet ist, eine notwendige Zahl von Unterbringungsplätzen in Erstaufnahmestellen bereitzuhalten, konnten im Frühling 2017 die letzten Außenstellen der Notunterkünfte geschlossen werden. Es bleiben drei Aufnahmestellen.

Durch den Rückgang der Zuwanderungszahlen wurden in Bremen sechs Wohnheime geschlossen. Weitere sollen folgen. Allerdings will die Behörde einen Puffer an leer stehenden Plätzen vorhalten, um auf einen erneuten Anstieg der Zuzugszahlen vorbereitet zu sein. In Übergangswohnheimen in Bremen lebten Ende November 2017 insgesamt 2933 Menschen, was eine durchschnittliche Auslastung von rund 80 Prozent bedeute. Ziel sei es, dass keine Unterkünfte ungenutzt leer stehen.

Während der Bedarf zur Flüchtlingsunterbringung abnimmt, besteht laut dem Bericht aber dringender Bedarf zur Erweiterung diverser Schulstandorte. Hierfür könnten Container von Flüchtlingsunterkünften gegebenenfalls wirtschaftlich sinnvoll umgesetzt und umgerüstet werden. Deshalb werde für die freiwerdenden Container der Unterkünfte Ellener Hof und Marie-Mindermann-Straße durch den Liegenschaftsverwalter Immobilien Bremen nicht mehr der Verkauf, sondern die neue Nutzung der Container geprüft. Auch für möglicherweise weitere frei werdende Container erfolge eine Überprüfung.