Weil die Polizei im Viertel nun präsenter ist, werden nach Angaben der Linken mehr Drogendelikte angezeigt. (Christina Kuhaupt)

Das Viertel am Wochenende. In der Nacht zu Sonntag eskaliert ein sogenannter Antanzversuch. Nach Angaben der Polizei wird ein 28-Jähriger gegen 3.55 Uhr im Fehrfeld von einer Gruppe vermutlich afrikanisch-stämmiger Männer zunächst angesprochen und dann angetanzt. Der 28-Jährige erkennt die Masche und bemerkt, dass ihm Handy und Geldbörse gestohlen wurden. Die Folge: eine Rangelei. Die Täter schlagen auf das Opfer ein. Erst nachdem ein Zeuge eingreift, flüchten die Männer und lassen den Verletzten zurück. Zwar leitet die Polizei sofort eine Fahndung ein, doch die bleibt zunächst ohne Erfolg.

Mehr zum Thema 28-Jähriger niedergeschlagen: Antanzdiebstahl eskaliert im Viertel Mittels eines Antanztricks haben mehrere Männer in der Nacht zu Sonntag versucht, einem Mann im ... mehr »

Polizeimeldungen wie diese vom Wochenende gab es in der Vergangenheit immer wieder. 2017 wurden knapp 21.000 Straftaten in der Stadt angezeigt. Fast 4400 davon im Ostertor und Steintor. Im Steintor hat sich die Zahl der erfassten Drogendelikte seit 2014 fast verdoppelt. Im Ostertor ist die Zahl der Gewalttaten um 35 Prozent angestiegen. Das geht aus der Antwort des Senats auf eine Große Anfrage der CDU hervor.

„Im Viertel entwickelt sich eine kritische Situation, die die Polizei im Auge behalten muss“, sagt der innenpolitische Sprecher der CDU-Bürgerschaftsfraktion, Wilhelm Hinners. Zum einen bereiteten minderjährige unbegleitete Flüchtlinge Probleme, „die hier kriminell geworden sind“. Zum anderen steige die Zahl der Gewalttaten auf offener Straße. „Deshalb geht es jetzt darum, wie die Polizei und der Innensenator darauf reagieren.“ Erschwert werde die Situation dadurch, dass die Polizei unterbesetzt ist. Die Zielzahl von 2600 Stellen, die Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) festgelegt habe, werde erst 2020 erreicht. „Außerdem basiert diese Zahl auf Berechnungen von 2005“, sagt Hinners. Mittlerweile hätten sich die Verhältnisse verändert, sodass aktuell mindestens 2800 Stellen nötig seien, „damit die Polizei einigermaßen vernünftig arbeiten kann“.

Messerattacke sorgt für Unsicherheit

Neben der Drogenkriminalität, die seit jeher das Viertel belaste, hätten es die Ermittler mit Schutzgelderpressung, verbotener Ausübung von Prostitution und organisierter Hehlerei zu tun. „Die Sachen, die täglich aus Wohnungen oder Autos gestohlen werden“ würden im Internet, auf Flohmärkten oder in An- und Verkaufsläden abgesetzt. Für Unbehagen habe auch die Messerstecherei Anfang November gesorgt, bei der ein 20-Jähriger getötet und ein 21-Jähriger lebensgefährlich verletzt worden war. Der Tatverdächtige sei Ausländer.

Konsequente Kriminalitätsbekämpfung bedeute deshalb auch, Migranten, die hierzulande straffällig werden und keine Chance auf ein dauerhaftes Aufenthaltsrecht haben, abzuschieben. Andererseits müsse alles getan werden, um Flüchtlinge, die dauerhaft in Deutschland bleiben können, zu integrieren. Bei Abschiebungen vermisse er in Bremen die nötige Konsequenz, sagt Hinners. Und in puncto Integration „sind wir überfordert“.

Rund 12.000 Deutsche und 9000 Ausländer unter den Tatverdächtigen

Unter den Tatverdächtigen, die 2017 in der Stadt ermittelt wurden, waren laut Senatsantwort knapp 9000 Ausländer und gut 12.000 Deutsche. Bezogen auf Verdächtige ohne deutschen Pass, die für mehr als 200 Straftaten infrage kommen, hat die Polizei für 2017 folgende Zahlen parat: Etwa 1250 von ihnen haben die türkische Staatsangehörigkeit, fast 790 stammen aus Polen, knapp 740 aus Syrien und gut 430 aus Bulgarien. Mit der Flüchtlingskrise tauchen seit 2015 in dieser Statistik auch Tatverdächtige aus Somalia, Guinea, Gambia, Ghana, Syrien, Afghanistan und dem Iran auf.

Laut Senatsantwort sind 2014 acht ausländische Straftäter abgeschoben worden, 2015 waren es elf, ein Jahr später zwölf und im vergangenen Jahr 22 (Stichtag Ende Oktober). Die Innenbehörde habe eine Zentralstelle „Rückführung“ initiiert, die demnächst loslegen soll. Ziel sei es, die Kompetenzen zu bündeln und die Kooperation mit dem Bund zu verbessern. Das größte Hindernis für Abschiebungen ist laut Senat, dass viele Betroffene ihre Pässe wegwerfen, sodass ihre Identität erst mühsam festgestellt werden müsse.

SPD: „Drogenhandel im Viertel ist ein Problem“

„Der Drogenhandel im Viertel ist ein Problem“, sagt auch der innenpolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Sükrü Senkal. Allerdings mache „die Polizei sehr gute Arbeit“, um die Situation zu kontrollieren. Bei organisierter Kriminalität sei ein durchschlagender Erfolg aber so gut wie unmöglich. Denn sobald ein Täter – egal ob Dealer auf der Straße oder Mittelsmann – aus dem Verkehr gezogen sei, werde er durch einen anderen ersetzt. Der Eindruck, dass Bremen in puncto Abschiebung untätig ist, sei dagegen falsch. „Überall da, wo eine Abschiebung möglich ist, tun wir das auch.“

Die Fraktionsvorsitzende der Linken in der Bürgerschaft, Kristina Vogt, bezeichnet die Fragestellung der CDU-Fraktion als „nicht seriös“. Die CDU suggeriere ein Sicherheitsproblem, das „mit der tatsächlichen Lebensrealität im Viertel nichts zu tun“ habe. Die gestiegene Zahl der angezeigten Drogendelikte sei zwar auffällig. „Das hat aber damit zu tun, dass die Polizei in dem Bereich stärker kontrolliert.“

Innenbehörde verweist auf sinkende Zahl von Diebstählen und Einbrüchen

Die Polizei arbeite mit Nachdruck, aber „unter schwierigen personellen Bedingungen“, bestätigt der innenpolitische Sprecher der grünen Fraktion, Björn Fecker. Deshalb habe die rot-grüne Koalition die Ausbildungszahlen bei der Polizei deutlich erhöht.

Die Innenbehörde hebt hervor, dass die Zahl der Taschendiebstähle und Wohnungseinbrüche im Viertel seit 2014 deutlich gesunken sei. Auf die Gewaltdelikte habe die Polizei mit Schwerpunktmaßnahmen reagiert. Ein Brennpunkt bestehe aktuell rund um die Helenenstraße. Daher seien Innen- und Bauressort übereingekommen, die Mauer am Eingang der Straße abzureißen.