Auch verstärkte Kontrollen, wie hier am Hauptbahnhof, gehören zu den Maßnahmen der Polizei gegen junge Intensivtäter. (Karsten Klama)

Wer immer wieder Straftaten begeht, der landet früher oder später auf der sogenannten Intensivtäterliste, die Polizei und Staatsanwaltschaft in Bremen gemeinsam führen. Derzeit stehen 98 Personen auf dieser Liste – 95 Männer und drei Frauen. Knapp zwei Drittel davon sind Deutsche, ein gutes Drittel hat eine ausländische Staatsangehörigkeit.

„Ausgangspunkt sind grundsätzlich alle Täter, denen fünf oder mehr Gewalt-, Rohheits- und Eigentumsdelikte in den letzten zwölf Monaten vorgeworfen werden“, erläutert Polizeisprecher Nils Matthiesen den Begriff Intensivtäter. Es gehe um Personen, die eine gewohnheits- oder gewerbsmäßige Begehung von Straftaten erkennen lassen und bei denen angenommen wird, dass sie weitere Straftaten verüben. „Dabei wird jedoch nicht nur auf die Anzahl der Taten geachtet, sondern insbesondere auch auf die je nach Delikt aufzuwendende kriminelle Energie.“

Unabhängig davon gibt es noch eine weitere Liste mit Intensivtätern, die der „Jungen Zuwanderer“. Sie wird in einem eigens dafür eingerichteten Kommissariat bearbeitet und enthält derzeit 30 Namen. Größtenteils handelt es sich dabei um junge Männer aus Nordafrika. In diesen Fällen gehe es darum, die kriminellen Karrieren möglichst frühzeitig zu erkennen und zu unterbrechen, erklärt Stefanie Freund aus der Pressestelle der Polizei.

Grundlage dafür ist das Handlungskonzept „Stopp der Jugendgewalt“, das eine ressortübergreifende Arbeitsgruppe entwickelt hat. Das Kommissariat „Intensivtäter – Junge Zuwanderer“ geht strikt täterorientiert vor: Nicht der Tatort oder das begangene Delikt entscheidet, welche Dienststelle der Polizei den Fall bearbeitet, sondern der einzelne Täter wird grundsätzlich einem polizeilichen Ermittler fest zugeordnet.

15 Abschiebungen

Die Maßnahme zeige Erfolge, sagt Freund. Man habe der vor einigen Jahren einsetzenden Situation entgegenwirken können, die Lage habe sich deutlich entspannt. Womit die Polizeisprecherin auf die Jahre 2015/16 anspielt. Damals sorgte über Monate hinweg eine Gruppe junger Flüchtlinge für Aufsehen in Bremen. Im Behördendeutsch zunächst umF (unbegleitete minderjährige Flüchtlinge) genannt, später dann umA (unbegleitete minderjährige Ausländer). Zeitweise waren es bis zu 50 Jugendliche, die eine Vielzahl von Straftaten begingen. Häufig Diebstähle – das sogenannte Antanzen hatte Hochkonjunktur –, immer wieder aber auch Raubdelikte und Körperverletzungen.

Von den jungen Intensivtätern von damals wurden bis Ende 2018 laut Innenbehörde 15 abgeschoben. Ein ebenso schwieriges wie langwieriges Verfahren, erklärt Rose Gerdts-Schiffler, Sprecherin des Innenressorts. Da die erheblich straffällig gewordenen Jugendlichen in der Regel keine Ausweispapiere bei sich hatten, mussten zuvor sogenannte Personenfeststellungsverfahren in ihren Heimatländern eingeleitet werden. „Bis Ende 2018 erfolgten 58 Rückmeldungen, wobei bis auf vier alle der abgefragten umA älter waren als von ihnen bei der Ersteinreise angegeben.“

Dass letztlich trotzdem „nur“ 15 wieder die Heimreise antreten mussten, hatte vor allem den Grund, dass ein nicht unerheblicher Teil der straffälligen jungen Flüchtlinge abtauchte. „Wir haben sie zur Fahndung ausgeschrieben, aber die meisten sind nicht wieder in Deutschland aufgetaucht.“ Für 2019 standen 19 Haftbefehle gegen junge Zuwanderer zu Buche, in diesem Jahr sind es bislang sechs. 2019 wurden drei der jungen Männer abgeschoben, in diesem Jahr – auch aufgrund der Pandemie – noch keiner.

Vom Tisch ist in diesem Zusammenhang das Nachdenken über eine „robuste Unterbringung“ der hartnäckigen Wiederholungstäter. Die Gruppe der schon damals überwiegend aus dem nördlichen Afrika stammenden jungen Männer galt angesichts ihres außergewöhnlich gewaltbereiten Verhaltens, des Fehlens jeder verlässlichen Bindung und ihres großen Misstrauens gegenüber staatlichen Institutionen als nicht erreichbar, erinnert sich Gerdts-Schiffler. „Weder mit pädagogischen noch mit polizeilichen Maßnahmen.“

Abhilfe schaffen sollte eine geschlossene Einrichtung im Blockland: ein millionenschwerer Neubau auf dem Gelände der einstigen Jugendhaftanstalt, in dem die Jugendlichen intensivpädagogisch betreut werden sollten. Mit im Boot bei diesen Plänen war Hamburg, wo es seinerzeit ähnliche Probleme gab.

„Robuste Unterbringung“

Mit der Umsetzung dieser Überlegungen tat sich die damalige rot-grüne Regierungskoalition jedoch von Beginn an schwer. Vor allem die Grünen sprachen sich gegen ein bloßes „Wegsperren“ der jungen Flüchtlinge aus. Jugendhilfeträger in Bremen warnten ohnehin vor einer geschlossenen Einrichtung. Sie löse keine Probleme sondern schaffe vielmehr neue. Letztlich erledigte sich das Problem dann von allein: Der enorme Druck auf Bremen – zeitweise waren hier mehr als 2000 unbegleitete Minderjährige zu versorgen – ließ Ende 2015 deutlich nach, ebenso sank die Zahl der straffälligen unbegleiteten minderjährigen Ausländer. Im Februar 2017 war von Behördenseite noch von einem bis höchstens drei Jugendlichen die Rede, die für so eine Einrichtung infrage kämen.

In dieser Größenordnung bewegt sich auch heute die – soziale – Betreuung von Intensivtätern. In Bremen-Nord gibt es dafür eine Einrichtung mit acht Plätzen, belegt sind davon derzeit zwei, sagt Bernd Schneider, Sprecher der Sozialbehörde. Die Einrichtung ist auf die Vermeidung von Untersuchungshaft spezialisiert, kann aber auch Minderjährige, die eine Bewährungsstrafe verbüßen, stationär aufnehmen.