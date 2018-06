Die Gefahr durch Salafisten in Bremen bleibt hoch. (dpa)

Die Zahl der Salafisten in Bremen ist auf 550 Personen gestiegen. Das Bundesland bleibt damit eine islamistische Hochburg. Das sagte Bremens Innensenator Ulrich Mäurer (SPD), der am Montag zusammen mit Dierk Schittkowski, Chef des Bremer Verfassungsschutzes, den Verfassungsschutzbericht 2017 vorstellte. Vor einem Jahr rechnete die Behörde der salafistischen Szene, aus der auch Terrorkämpfer rekrutiert werden, noch rund 440 Personen zu.

Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) (Klaus-Dietmar Gabbert)

„Die Bedrohung durch islamistisch motivierte Terroristen oder Einzeltäter hat sich in den vergangenen Jahren in Deutschland weiter erhöht“, sagte Mäurer bei der Pressekonferenz. Dies zeigten mehrere Durchsuchungen und Gerichtsverfahren gegen islamistische Terroristen in Deutschland. Die Zahl von rund 500 Salafisten in Bremen war bereits in den vergangenen Monaten berichtet worden.

Vier ausländische Gefährder in Bremen wurden im vergangenen Jahr in ihre Heimatländer abgeschoben. Dazu waren mehrere Urteile des Bundesverwaltungs- und des Bundesverfassungsgerichts nötig gewesen. Die Sicherheitsbehörden gehen von einer niedrigen zweistelligen Zahl von Gefährdern im kleinsten Bundesland aus.