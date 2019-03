Fast jede zweite Straftat wurde 2018 in Bremen aufgeklärt. (Björn Hake)

Die Zahl der Straftaten in Bremen ist erneut leicht rückläufig. Besonders deutlich fiel der Rückgang beim Raub und bei den Wohnungseinbrüchen aus. Das freut Bremens Innensenator Ulrich Mäurer (SPD), der am Dienstagnachmittag bei der Vorstellung der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) 2018 insgesamt aber eine Jahresbilanz ohne echte Höhen und Tiefen präsentierte. Wenn die Zahlen denn überhaupt stark vom Vorjahr abwichen, hatte dies nichts mit höherem oder niedrigerem Kriminalitätsaufkommen zu tun, sondern andere Erklärungen. Bis hin zu den Bearbeitungsrückständen, die in einigen Deliktfeldern so hoch sind, dass sie sich statistisch bemerkbar machen. Aufgeklärt wurde 2018 fast jede zweite Straftat. 49,3 Prozent lautet die Quote für 2018 für die Stadt Bremen. Ein Jahr zuvor wurden 47,3 Prozent der Fälle aufgeklärt. Im Land Bremen stieg die Aufklärungsquote von 48,5 auf 49,2 Prozent.

Aufklärungsquote gestiegen

Auffallend in der Jahresbilanz ist vor allem die Veränderung bei der Zahl der versuchten Tötungsdelikte, denn die hat sich gegenüber dem Vorjahr mehr als verdoppelt. 51 Fälle wurden 2018 registriert, 2017 waren es 24. Tatsächlich geändert hat sich jedoch nur die Einstufung der Gewalttaten, insbesondere der Tritte gegen den Kopf, die zuvor meist als gefährliche Körperverletzung betrachtet wurden. Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei hätten eine noch genauere Betrachtung besonders gefährlicher Gewalthandlungen im Hinblick auf einen möglichen Tötungsvorsatz vereinbart, erläuterte der Leiter des Landeskriminalamtes, Daniel Heinke. „Dies hat dazu geführt, dass wir einen starken Anstieg bei der Anzahl der registrierten versuchten Tötungsdelikte verzeichnen.“

Ebenfalls für den deutlichen Anstieg der versuchten Tötungsdelikte verantwortlich waren zwei junge Männer, die Steine und Nagelbretter auf Autobahnen und Bundesstraßen legten, ergänzte Polizeipräsident Lutz Müller. Allein 17 Taten gingen auf das Konto dieser beiden Täter, die geschnappt und auch schon verurteilt wurden.

Höhere Anzeigenbereitschaft

Die Zahl der vollendeten Tötungsdelikte betrug 2018 sechs Taten, eine mehr als im Jahr zuvor. Ebenfalls fast unverändert blieben die Fallzahlen bei den Vergewaltigungen und sexuellen Nötigungen. 2018 waren es 127, im Jahr davor 127. Im Vergleich zu den Jahren davor hätten die „Me too-“ und „Nein heißt Nein“-Debatten allerdings zu einer höheren Anzeigenbereitschaft geführt, betonte Innensenator Mäurer. Und auch die Veränderungen im Sexualstrafrecht zugunsten der Opferseite hätten mehr Anzeigen zur Folge gehabt. 2015 wurden 81 Sexualdelikte angezeigt, 2016 waren es 118.

Beim Raub ging die Zahl der registrierten Fälle 2018 zum vierten Mal in Folge zurück, zuletzt von 868 (2017) auf 816 im Jahr 2018. Rückläufig ist diese Zahl vor allem beim Straßenraub, dagegen gab es mehr Raubüberfälle auf Geschäfte.

Eine positive Entwicklung „ohne Wenn und Aber“ sah Mäurer bei den vollendeten Wohnungseinbrüchen. Auch deren Zahl sank zum vierten Mal in Folge. 1618 Einbrüche wurden im vergangenen Jahr angezeigt, 2017 waren es 2249. Für 2014 standen sogar 3057 Fälle zu Buche. Die Zahl der gescheiterten Wohnungseinbrüche stieg in diesem Zeitraum von 40,5 Prozent (2014) auf 44,5 Prozent (2018).

Dauerhafte Herausforderung

Als "dauerhafte Herausforderung" sieht der Polizei die Straftaten gegen ältere Menschen. Im Vergleich zum Vorjahr sank die Zahl der vollendeten Betrugsdelikte in diesem Deliktfeld zwar um 59 auf 341 Taten. Dies sei ebenso erfreulich, wie die 1139 gemeldeten Fälle, in denen die Betrügereien an misstrauisch gewordenen älteren Bremerinnen und Bremern scheiterten, sagte Mäurer. Gleichwohl sorge auch der bloße Versuch oft für große Beunruhigung unter den Betroffenen. "Wir sind in Bremen bei diesen Delikten ein Hotspot. Deswegen müssen und werden wir weiter einen polizeilichen Schwerpunkt darauf legen.“

Einen deutlichen Anstieg verzeichnete die Polizei 2018 bei den Fahrraddiebstählen. 6080 Fälle wurden im vergangenen Jahr angezeigt, 1179 mehr als 2017. Polizeipräsident Müller nannte dafür zwei mögliche Gründe: Die lang anhaltende Schönwetterperiode, die dazu führte, dass die Bremerinnen und Bremer länger und häufiger als im Vorjahr mit dem Rad unterwegs waren. Sowie eventuell auch die Möglichkeit der Anzeige per Onlinewache.

Bearbeitungsrückstände

Rückgänge sind statistisch dagegen bei den Körperverletzungs- und Diebstahlsdelikten festzustellen. Diese Zahlen müssten jedoch, ebenso wie bei anderen einfach gelagerten Deliktsfeldern wie etwa Beleidigungen und Sachbeschädigungen mit einem kritischen Blick betrachtet werden, betonte Mäurer. Fakt sei, dass die Bearbeitungsrückstände gegenüber dem Vorjahr um etwa 4600 Fälle angestiegen seien. Bearbeitet würden die Fälle selbstverständlich dennoch, nur deutlich später als gewünscht. Diese Entwicklung verdeutliche, wie sich Fehlstellen bei der Kriminalpolizei, eine überaus dünne Personaldecke über die ganze Polizei hinweg sowie große Sonderkommissionen, wie insbesondere im Zusammenhang mit den Ermittlungen zu den vermuteten Unregelmäßigkeiten in der Bremer Außenstelle des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge, auswirkten. „Umso erfreulicher ist, dass unserer Argumentation inzwischen alle Parteien in der Bürgerschaft gefolgt sind und diese nun, wie wir auch, eine deutliche Erhöhung der Zielzahl für die beiden Polizeibehörden in Bremen und Bremerhaven fordern“, konstatierte Mäurer.

„Skrupellose Brandstifter“

In Bremerhaven war 2018 – analog zur Größe der Stadt – bei den meisten Kriminalitätsphänomenen eine sehr ähnliche Entwicklung festzustellen, berichtete der Direktor der Ortspolizeibehörde Bremerhaven, Harry Götze, am Dienstagnachmittag. Eine Ausnahme stelle die nicht abreißen wollende Serie der Brandstiftungen in der Seestadt dar. „Es ist bittere Realität, dass wir in Bremerhaven eine dubiose Szene skrupelloser Brandstifter haben, die an Parzellenhäuschen, Papierkörben, Autos und Kinderwagen in Hausfluren offenbar alles ansteckt, was ihnen unter die Finger kommt“, betonte Götze. Auch 2019 werde deshalb die Sonderkommission hierzu aufrechterhalten.