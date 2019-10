In Bremen und Bremerhaven sind knapp 8000 Erstsemester an der Universität und Hochschulen gestartet. Das sind weniger als im Jahr zuvor. (MICHAEL IHLE)

Am 1. Oktober hat bundesweit mit dem Wintersemester 2019/20 das neue Studienjahr begonnen. In Bremen und Bremerhaven sind knapp 8000 Erstsemester an den staatlichen Hochschulen und der Universität in ihr Studium gestartet, damit ist die Zahl der Studienanfänger im Vergleich zum Vorjahr mit 7900 Anfängern leicht zurückgegangen. Deutlicher ist der Rückgang bei der Zahl der Bewerber.

Die Uni Bremen rechnet zum Wintersemester mit knapp 5000 Erstsemester-Studierenden, davon 1500 im Masterstudium. Da zu Semesterbeginn üblicherweise noch Nachrückverfahren laufen, könnten sich die Zahlen noch verändern. Insgesamt sind an der Universität aktuell mehr als 19 000 Menschen eingeschrieben.

Wie schon 2018 setzt sich auch in diesem Wintersemester ein Trend fort: An der Uni Bremen gehen die Bewerberzahlen deutlich zurück. Zum nun beginnenden Wintersemester waren 19 000 Bewerbungen für Bachelorstudiengänge oder das juristische Staatsexamen eingegangen. Die Zahl der Studieninteressierten lag hingegen bei 12 000 Personen, da sich jährlich zahlreiche Personen für mehr als einen Studiengang bewerben. Noch im Vorjahr waren es 21 900 Bewerbungen und 14 200 Studieninteressierte – schon das stellte ein Bewerberrückgang von 14 Prozent dar. Leichten Zuwachs verzeichnet die Uni allerdings bei den Interessenten für ein Masterstudium: Hatten sich zum Wintersemester 2018/19 knapp 8500 Menschen beworben, waren es in diesem Jahr 8600. Gleich geblieben sind die beliebtesten Fächer: Wie auch im Vorjahr gab es erneut die meisten Interessierten in den Wirtschaftswissenschaften und bei den Lehramtsstudiengängen.

An der Hochschule Bremen werden knapp 1800 Erstsemester erwartet, genaue Zahlen gibt es auch dort wegen der laufenden Immatrikulationsverfahren noch nicht. Nach Angaben der Hochschule gibt es in einigen Studiengängen noch freie Plätze, auf die sich Interessierte noch bis zum 13. Oktober bewerben können. Besonders beliebt bei den bisherigen Bewerberinnen und Bewerbern waren die Bachelorstudiengänge Soziale Arbeit, Betriebswirtschaft und internationales Management. Insgesamt gehören zur Hochschule 8400 Studierende.

Die Hochschule für Künste begrüßt in diesem Jahr 285 Erstsemester, 60 weniger als im Vorjahr. 1930 Menschen hatten sich um einen der Plätze dort beworben. Insgesamt sind an der Hochschule zusammen mit Meisterschülerinnen- und -schülern, Absolventen von Konzertexamen und Jungstudierenden 1000 Personen eingeschrieben.

An der Hochschule in Bremerhaven haben sich in diesem Wintersemester 735 Studienanfänger eingeschrieben, im vergangenen Jahr waren es 801. Besonders beliebt unter den Erstsemestern sind die Studiengänge Betriebswirtschaftslehre, Medizintechnik und Lebensmitteltechnologie/Wirtschaft. Insgesamt sind dort 2913 Studierende in 19 Studiengängen eingeschrieben.