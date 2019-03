In den vier Gebäude-"Zähnen" hin zur Bismarckstraße befindet sich der Großteil der Patientenzimmer. (Christina Kuhaupt)

818 Betten für Patienten wird es im Klinikum Bremen-Mitte geben, wenn der Teilersatzneubau fertig gestellt ist. Ein Großteil der stationären Betten befindet sich in den vier Stockwerken der vier zur Bismarckstraße hervorstehenden Gebäude-„Zähne“. Am 15. Mai – elf Tage vor der Bürgerschaftswahl – soll der Umzug der Patienten in die neuen Räume beginnen. Diesen Termin hatte Gesundheitssenatorin Eva Quante-Brandt (SPD) dem WESER-KURIER im Herbst vergangenen Jahres genannt.



10 000 medizinische Geräte ziehen in den Neubau um – vom Blutdruckmessgerät bis hin zu hochmodernen und teuren Geräten aus der Strahlentherapie. Diese müssen teilweise aufwendig als Schwerlasttransport in den Neubau verfrachtet werden.



2700 Frauen und Männer arbeiten im Klinikum Bremen-Mitte. Das Krankenhaus an der St.-Jürgen-Straße ist Bremens größte Klinik und Maximalversorger. Neben dem Klinikum Links der Weser und den Kliniken Nord und Ost gehört das Klinikum Mitte zu dem kommunalen Klinikverbund Gesundheit Nord (Geno).



4500 Räume wird es insgesamt in dem Neubau geben. Sie befinden sich auf den Stationen sowie in Ambulanzen, Tagesklinik- und Diagnostikbereichen.



22 Operationssäle gehören dazu, sie sind nach modernsten Standard eingerichtet. Automatisierung steht über allem in dem Teilersatzneubau: Über unterirdische Tunnel etwa bringen fahrerlos gesteuerte Maschinen Materialien und alles, was im Klinikablauf benötigt wird, bis hoch auf die Stationen. Die Umbettung vom Patientenbett auf den OP-Tisch kann ebenfalls automatisiert ablaufen.



25 Fachkliniken befinden sich unter dem Dach des Maximalversorgers an der St.-Jürgen-Straße. Der Haupteingang zum neuen Klinikum Mitte wurde verlegt. Wer den Neubau durch den Haupteingang etwas näher zur Bismarckstraße hin betritt, stößt auf eine lange Magistrale. Dort befinden sich Ambulanzen, Tagesklinik- und Diagnostikbereiche. In den oberen Stockwerken gelangen Patienten und Besucher zu den Stationen.



230 Millionen Euro sollte der Teilersatzneubau am Klinikum Mitte ursprünglich kosten. Und: Vor fünf Jahren sollte er bezugsfertig sein. Spatenstich für das Großprojekt war Anfang Mai 2011. Wenn der Umzug nun wie geplant Mitte Mai beginnt, wird das Projekt rund 400 Millionen Euro gekostet haben. Die letzte außerplanmäßige Finanzspritze für die Geno in Höhe von 205 Millionen Euro hatte die Bürgerschaft im Sommer vergangenen Jahres beschlossen. Der größte Teil des Betrags – 140 Millionen Euro – floss in das zusammengeschmolzene Eigenkapital der Gesundheit Nord.