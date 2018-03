Die Teilnehmer der AfD-Mahnwache wurden von der Polizei umringt und von den Gegendemonstranten abgeschirmt. (Alice Echtermann)

Unter dem Motto "Kandel ist überall" hatte die Bremer AfD am Dienstag zu einer Mahnwache vor der Bremischen Bürgerschaft aufgerufen. Doch während dem Aufruf wenige Unterstützer folgten, erschienen zahlreiche Gegendemonstranten.

Um 17 Uhr startete die Mahnwache der AfD, zu der neben dem Bürgerschaftsabgeordneten Alexander Tassis nur eine Handvoll weitere Unterstützer kamen. Abgeschirmt von der Bremer Polizei standen sie rund 60 Gegendemonstranten aus dem linken Spektrum gegenüber, die mit Gesängen und Plakaten ihren Unmut über die rechtspopulistische Partei zum Ausdruck brachten.

Die Mitglieder der Gegendemonstration warfen der AfD vor, den Tod der 15-jährigen Mia im rheinland-pfälzischen Kandel Anfang 2018 für ihre Zwecke zu instrumentalisieren. Von den Teilnehmern der Mahnwache meldete sich am Dienstag niemand zu Wort.

Bei einer Demonstration des rechtspopulistischen Bündnisses "Kandel ist überall" in Kandel selbst kam es am vergangenen Wochenende zu gewaltsamen Zwischenfällen. Wohl auch deshalb war die Bremer Polizei am Dienstag mit mehreren Fahrzeugen auf dem Bremer Marktplatz präsent. Polizisten waren in Kandel von Demonstranten aus dem linken Spektrum mit Flaschen und Böllern beworfen worden, wie der Südwestrundfunk (SWR) berichtete. (ech/sei)