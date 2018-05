Im kompletten Nordwesten gab es am Donnerstagmorgen Probleme mit dem Internet und dem Telefon. (Screenshot allestoerungen.de)

Das Internet funktioniert nicht und auch das Telefon ist tot - zahlreiche Anschlüsse im kompletten Nordwesten Deutschlands sind am Donnerstagmorgen komplett ausgefallen. Beim Versorgungsunternehmen EWE war es laut einem Sprecher zwischen acht und neun Uhr im Großraum Oldenburg zu einem technischen Problem gekommen, das auch Anschlüsse in und um Bremen betraf. Was genau das Problem war, konnte er nicht sagen. "Das Problem ist aber mittlerweile behoben und die Anschlüsse sollten wieder funktionieren", so der Sprecher. (sei)