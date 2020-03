Ein Liebespaar fühlte sich von seinem Nachbarn beim Sex beobachtet und rief deshalb die Polizei. Die Ermittlungen ergaben, dass der Nachbar die beiden nicht fotografiert, sondern sich lediglich die Zähne geputzt hat. (Christophe Gateau)

Weil sie sich von einem vermeintlichen Spanner beim Geschlechtsverkehr beobachtet fühlten, haben ein 29-jährige Bremer und seine Freundin in der Nacht zum Samstag die Polizei gerufen. Das Paar hatte vergessen, die Vorhänge ihrer Wohnung in der Bremer Innenstadt zuzuziehen. Wie die Polizei mitteilte, bemerkten die beiden im gegenüberliegenden Haus einen Mann, der etwas rot Leuchtendes und in unregelmäßigen Abständen Blinkendes in der Hand hielt. Da sie davon ausgingen, dass es sich um eine Kamera handelte, zogen sie die Gardinen zu und alarmierten die Polizei. Der vermeintliche Spanner konnte den Sachverhalt schnell aufklären: Zu besagter Zeit habe er seine Zähne geputzt. Seine elektrische Zahnbürste leuchte rot auf, sobald er zu stark aufdrücke. Als die Polizei dem Liebespaar die vermeintliche Kamera präsentierte, brachen die beiden in lautes Gelächter aus.