Die Bremer Zahnärztekammer unterstützt die Empfehlung, derzeit nur Notfälle in den Praxen zu behandeln. (Markus Scholz /dpa-tmn)

Wer Zahnschmerzen hat, geht in der Regel möglichst schnell zum Zahnarzt. In Zeiten von Corona sind Patienten jedoch verunsichert, wie der Bremer Zahnarzt Ralph Gülle festgestellt hat. „Bei Zahnschmerzen sollte natürlich behandelt werden, das ist klar. Auch der zahnärztliche Notdienst läuft wie gewohnt weiter; für den Infektionsschutz in den Praxen und für die Behandlungen müssen selbstverständlich die Hygienevorschriften des Robert-Koch-Instituts eingehalten werden.“ Neben Patienten mit akuten Schmerzen würden auch jene versorgt, bei denen eine Zahnersatz-Behandlung begonnen worden sei. Dies betreffe beispielsweise Patienten mit Provisorien.

Akut- und Notdienst-Behandlungen ja – kosmetische und bestimmte präventive Behandlungen würden dagegen abgesagt oder verschoben. Ein Beispiel dafür seien professionelle Zahnreinigungen. Der Grund: Das dabei benutzte Gerät werde mit einer Wasserkühlung betrieben, wodurch ein feiner Sprühnebel beim Einsatz entstehe. Gülle: „In diesem Luft-Wassergemisch können sich Viren besonders gut halten und verbreitet werden. Das muss jetzt wirklich nicht sein, deshalb findet das nicht mehr statt.“ Auch bei Parodontose-Behandlungen entstünden diese sogenannten Aerosol-Wolken, daher gehörten auch diese derzeit auf den Index. Alles, was nicht notwendig sei und entsprechend verantwortet werden könne, müsse verschoben werden, betont der Zahnarzt.

Zahnarztpraxen, die geöffnet sind – für die reguläre Versorgung oder für den Notdienst – müssen sich an die Vorgaben zum Infektionsschutz des Robert-Koch-Instituts halten. Dazu gehöre, für den erforderlichen Abstand von eineinhalb bis zwei Metern zwischen den Patienten, aber auch zwischen Personal und Patienten zu sorgen. „Wir haben das Wartezimmer abgespeckt. Heißt: Statt sechs Stühlen stehen dort nur noch zwei Sitzmöglichkeiten bereit. Sind die Stühle besetzt, muss draußen gewartet werden.

Und: An die Rezeption, wo normalerweise auch mal angestanden wird, darf nur ein Patient nach Aufruf herantreten.“ Dieser typische Versammlungsbereich in einer Praxis muss besonders geschützt werden, um das Infektionsrisiko für Patienten, aber auch die Mitarbeiter zu verringern, so der Zahnarzt. Da derzeit ohnehin nicht viele Patienten kämen, könnten sie meist auch direkt in einen Behandlungsraum geführt werden, sodass es nicht zu Engpässen und Warteschlangen vor der Tür komme.

Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie im Klinikum Bremen-Mitte

Patienten würden grundsätzlich gebeten, zunächst anzurufen und nicht einfach vorbeizukommen, so wie bei anderen Ärzten auch. Dies gelte insbesondere bei Symptomen wie Husten oder Halsschmerzen. Gülle: „Wir fragen jeden Patienten ab. Bei entsprechenden Symptomen wird die Behandlung verschoben, sofern es sich nicht um Notfälle handelt. Patienten mit bestätigter Infektion oder wenn der Verdacht auf Covid-19 besteht können an die Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie im Klinikum Bremen-Mitte weiterverwiesen werden, darüber wurden die Praxen in einem Rundschreiben der Zahnärztekammer informiert.“ Klare Vorgaben gebe es auch für den Schutz von Patienten und Personal bei den Behandlungen: Neben Handschuhen und Mundschutz, die ohnehin getragen würden, kämen etwa auch Schutzbrillen zum Einsatz. Für Patienten gebe es Desinfektionsmittel-Spender.

Allerdings gab es bundesweit auch die Forderungen von Zahnärzten an die zuständigen Kammern, die Praxen zu schließen und auf einen Notdienstplan umzustellen. Ein Öffnungsverbot für Praxen und Kieferchirurgen gibt es derzeit trotz der Kritik vieler Zahnärzte nicht. Diese Entscheidung müsste durch eine staatliche Behörde angeordnet werden. Bundeszahnärztekammer (BZÄK) und die Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung (KZBV) haben aber einen Aufruf an die Zahnärzte gestartet, alle nicht dringenden Behandlungen auszusetzen, weil bei Behandlungen der geforderte Mindestabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann.

„Wir möchten eindringlich an Sie appellieren“, schreiben darin Peter Engel, BZAK-Präsident und Wolfgang Eßer, Vorstandsvorsitzender der KZBV. Gerade in den Zeiten einer Krise seien Ärzte verpflichtet, vorbildlich zu handeln. „Nicht erforderliche Behandlungen sollten nicht mehr durchgeführt und die Hygienevorschriften sowie das Infektionsschutzgesetz penibel eingehalten werden, um die Menschen genauso wie Personal bestmöglich vor einer Infektion mit dem Virus zu schützen.“

In vielen Praxen fehlen laut den beiden Vorsitzenden Schutzkleidung und Hygieneartikel, entsprechend groß sei die Angst bei vielen Kollegen, Mitarbeiter oder Patienten nicht ausreichend vor einer Ansteckung schützen zu können oder das Virus ungewollt weiter zu verbreiten. Laut Engel und Eßer gibt es aber die Zusage von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU), dass die Kassenzahnärztlichen Vereinigungen der Länder Nachschub erhalten sollen, der an die Praxen weitergegeben werden soll. „Ebenso versuchen wir auf Bundes- wie auf Länderebene selbstständig für Nachschub an solchen Materialien zu sorgen“, heißt es weiter in dem Brief.

Im Moment nur noch Notfälle behandeln

Auch Jörg Bauer, Hauptgeschäftsführer der Bremer Zahnärztekammer, unterstützt die Empfehlungen, im Moment nur noch Notfälle zu behandeln. Genaue Zahlen für Bremen liegen derzeit nicht vor, aber viele Praxen haben laut Bauer bereits geschlossen oder ihren Betrieb stark eingeschränkt. Auch die Anmeldungen von Kurzarbeit seien gestiegen. „Die Praxen, die noch Schutzkleidung haben, haben dann vielleicht nur noch vormittags geöffnet“, sagt Bauer. „Es gibt für viele nichts mehr zu tun, weil ja auch die Patienten wegbleiben.“ Eine Übersicht, welche Praxis im Moment wie geöffnet ist, gibt es nicht. Zahnmedizinische Notfälle sollten sich an ihre normale Praxis wenden, rät Bauer. Dort würden sie, falls geschlossen ist, an die zuständige Notarztpraxis weiter vermittelt.

Informationen zum zahnärztlichen Notdienst in Bremen und Bremerhaven gibt es auf der Internetseite der Kassenzahnärztlichen Vereinigung Bremen: www.kzv-bremen.de.