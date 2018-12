Märchenhaft geht es seit Donnerstagabend in direkter Nachbarschaft zur Kleinen Weser .zu (Frank Thomas Koch)

Märchenhaft geht es seit Donnerstagabend in direkter Nachbarschaft zur Kleinen Weser zu: Mit den „Lichtern der Neustadt“ ist der Weihnachtsmarkt an der Friedrich-Ebert-Straße gestartet. Gleich zu Beginn machten zauberhafte Wesen wie eine Prinzessin auf ihrem Rentier (Foto) Halt auf dem Platz. Wo in den vergangenen Tagen noch Lichterketten aufgehängt, Jurten aufgebaut und Bretterbuden zusammengezimmert wurden, herrscht ab jetzt eine ganz besondere Stimmung. Noch bis zum 22. Dezember gibt es nun jede Menge Programm für ältere, aber auch für die ganz jungen Besucher. Mehr Infos gibt es unter www.lichterderneustadt.de