Unternehmer Kurt Zech möchte die Bremer Innenstadt umgestalten. Konkrete Pläne gibt es bisher noch nicht. (Detmar Schmoll)

Ein Jahr her, dass Bremen dem Unternehmer Kurt Zech das Parkhaus-Mitte versprochen hat. Seitdem gab es weitere Vorleistungen, zum Beispiel in Form von Gutachten, die von der Stadt in Auftrag gegeben wurden. Doch was kommt von Zech?

Gut, er hat einen Ideenwettbewerb veranstaltet, der zur Innenstadt aber nur wenig Konkretes bieten konnte. Er hat sich an diversen Diskussionsforen beteiligt und zuletzt ganz richtig darauf hingewiesen, dass man ihn nicht als Heilsbringer missverstehen solle. Getragen werden müssten die City-Pläne immer noch zuallererst von der Öffentlichkeit und ihren parlamentarischen Vertretern.

Was Zech bisher aber vermissen lässt, sind seine Absichten oder auch nur Skizzen davon, was genau rund um das Parkhaus-Mitte passieren soll. Ja, es gibt eine vertrackte Gemengelage von alten Rechten, die auf den Grundstücken liegen, und komplizierten Eigentümer- und Mieterstrukturen. Doch langsam muss mal Butter bei die Fische. Die Unsicherheit ist groß und wirkt lähmend.