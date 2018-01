Bashar Al Shllo zeigt einen Vorspeisenteller mit Falafel-Bällchen. (Karsten Klama)

An dem Zedern Imbiss in der Kornstraße bin ich schon häufiger vorbeigekommen. Die etwas heruntergekommene Optik hat jedoch bisher verhindert, dass ich dort auch tatsächlich gegessen habe. Doch immer häufiger begegnet mir die Imbiss-Bude nun im Internet. Zwar haben die libanesischen Besitzer keine eigene Homepage, aber Liebhaber arabischer Küche schwärmen in verschiedenen Foren von den Falafel-Bällchen und den Schawarma-Tellern – für einige sind die frittierten Kirchererbsen-Bällchen sogar die besten in ganz Bremen.

Also machen meine Kollegin und ich uns an diesem Mittag auf in die Neustadt. Der Eindruck von außen bleibt auch im Innern bestehen. Es gibt zwei Stehtische und zwei einfache Sitzbereiche. Die Fliesen und die Theke sind bereits in die Jahre gekommen, in der Luft hängt der typische Imbissbuden-Geruch. Eines sei jedoch bereits an dieser Stelle gesagt: Der erste Eindruck täuscht!

Der Besitzer hinter der Theke empfängt uns mit einem herzlichen Lächeln. Wir müssen uns erst einmal auf der großen Wandkarte hinter ihm orientieren und berichten, dass wir beide zum ersten Mal hier sind. Um uns von dem Angebot zu überzeugen, reicht uns der Mann zwei Falafel-Bällchen als Entscheidungshilfe über den Tresen. Wir können schon jetzt verstehen, warum das frittierte Kichererbsenpüree bei vielen Besuchern gut ankommt. Die Bällchen sind heiß, außen schön knusprig und innen weich und würzig.

Schon bei dem ersten Blick auf die Karte fallen die günstigen Preise auf. Eine Pizza Margherita gibt es bereits ab 3,50 Euro, Falafel-Sandwiches kosten drei Euro, ein Rollo gibt es ab 4,50 Euro, ein Teller mit Hackspießen, Salat und Beilagen schlägt mit sieben Euro zu Buche. Einen halben Liter Wasser gibt es bereits für einen Euro. Wir entscheiden uns für den Falafel-Teller (fünf Euro) und den Schawarma-Teller (sechs Euro). Neben Brot werden die Teller für jeden um Pommes oder Reis, Salat und einen Klecks Hummus ergänzt. Alkohol und Kaffee stehen nicht auf der Karte.

Freundlicher Service

Die Plätze sind bereits belegt, wir haben Glück und dürfen uns dazu setzen. Kurz nach unserer Bestellung betritt eine Gruppe von 15 Personen den kleinen Imbiss, was der Atmosphäre zwar einen Abbruch tut, jedoch für die Qualität des Essens zu sprechen scheint. Nach etwa zehn Minuten bekommen wir unsere Gerichte. Bei der Bestellung scheint es ein Missverständnis gegeben zu haben, anstatt des Falafel-Tellers bekommen wir die Kreation mit Hähnchen. Der Chef entschuldigt sich und bringt uns zur Wiedergutmachung erneut vier Falafel-Bällchen aufs Haus an den Tisch, was erneut für den freundlichen Service im Zedern-Imbiss spricht.

Das Essen könnte eine Spur heißer sein, ist ansonsten aber geschmacklich tadellos. Der Reis ist aromatisch und die Pommes sind knusprig. Das Lamm und das Hähnchenfleisch sind zart und wunderbar würzig. Uns beiden schmeckt vor allem auch die selbst gemachte Hummus-Sauce vorzüglich. Unschlagbar ist das Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Teller können locker mit einem Restaurant mithalten, mit den zusätzlichen Falafel-Bällchen schaffen meine Kollegin und ich unsere Portionen nicht. Wir sind uns einig, dass es nicht der letzte Besuch im Zedern Imbiss gewesen ist, schließlich kann man das Essen dort auch vorbestellen und Zuhause genießen, wie die vielen Anrufe während unseres Aufenthaltes bestätigen.