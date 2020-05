Von Blokus bis Zooloretto: Gesellschaftsspiele mit der Familie sind gerade in diesen Zeiten ein guter Zeitvertreib. (Grafik Weser Kurier)

Wer zu Hause mit der Familie auch mal etwas tun will, bei dem man nicht ununterbrochen auf einen Bildschirm schaut, kann sich in diesen Tagen gut bei einem Brett- oder Kartenspiel um den heimischen Esszimmertisch versammeln. Am besten greifen Spielinteressierte dabei zu Spielen ohne großen Frustfaktor. An Monopoly sind dem Vernehmen nach bereits Ehen gescheitert, Spiele wie „Pandemie“ oder „Virus“ sind in dieser Zeit wohl auch eher kein lustiger Zeitvertreib. Bei den folgenden einsteigerfreundlichen Familienspielen dürfte etwas dabei sein, dass Sie mit Kindern um die acht Jahre gut spielen können. Und wer sagt denn, dass nur die Kleinen Spaß haben dürfen?

Dixit

(ab 8 Jahre, 3-6 Spieler, 30 Minuten)

Kommunikationsspiel mit fantastischen Illustrationen. Jede Runde sucht sich eine Person ein Bild aus und sagt einen kurzen Satz. Die Mitspieler suchen dazu passend eine ihrer Karten aus. Dann müssen die Mitspieler herausfinden, welche Karte es war. Der Satz sollte also nicht zu leicht und nicht zu schwer sein.

Verlag: Libellud; Autor: Jean-Louis Roubira, Illustratorin: Marie Cardouat, Designer: Régis Bonnessée.

Ubongo

(ab 8 Jahre, 1-4 Spieler, 30 Minuten)

Alle Mitspieler puzzeln gleichzeitig tetris-ähnliche Teile auf eine vorgegebene Form. Der besondere Twist: Das Ganze läuft gegen die Sanduhr. Hier triumphiert, wer fix ist und ein gutes räumliches Vorstellungsvermögen besitzt. Dazu gibt es kleine bunte Kunststoff-„Edelsteine“ in verschiedenen Farben.

Verlag: Kosmos; Autor: Grzegorz Reijchtman; Preis: 29,95 Euro.

Dobble

(ab 7 Jahre, 2-8 Spieler, 15 Minuten)

Schnell und variantenreich: So spielt sich kleine und gut transportable Dobble, das es in verschiedenen Editionen gibt. Allen gemein ist, dass die Spieler unter Zeitdruck zwei Karten vergleichen müssen. Denn immer ist nur ein Symbol auf beiden vorhanden.

Verlag: Asmodee; Autor: Jean-François Andréani, Toussaint Benedetti; Preis: 10,19 Euro.

Panic Mansion

(ab 6 Jahre, 2-4 Spieler, 20 Minuten)

Hier ist Geschicklichkeit gefragt. Jeder hat ein kleines „Geisterhaus“-Tablett, in dem verschiedene Gespenster spuken, Gruselaugen herumrollen und Spinnen herumlungern. Durch Geruckel und Herumrudern mit dem eigenen Geisterhaus müssen die ungebetenen Gäste aus dem Zimmer gerüttelt werden. Nur bestimmte Teile dürfen nachher im Zimmer bleiben. Zu leicht? Dann gibt es noch eine Profivariante.

Verlag: Blue Orange Games; Autor: Daniel Skjold Pedersen, Asger Sams Granerud; Illustration: Etienne Hebinger; Preis: 24,99 Euro.

Blokus

(ab 5 Jahre, 2-4 Spieler, 20 Minuten)

Ein Teil legen, dann ist der nächste von bis zu vier Mitspielern an der Reihe. Hier gibt es kein langes Warten auf den nächsten eigenen Zug. Und wenn das Legespiel der Formteile dann einfach darin ausartet, dass man gemeinsam ein kreatives Muster legt, ist das ja auch nicht verboten.

Verlag: Mattel Spiele; Preis: 24,99 Euro.

Kingdomino

(ab 8 Jahre, 2-4 Spieler, 25 Minuten)

Jeder baut sein eigenes Königreich mit verschiedenen Flächen, die nur unter bestimmten Bedingungen Punkte geben. Wer das am schlauesten hinbekommt, ist der Sieger. Und wer nicht gewinnt, kann immerhin seinem kleinen Königreich beim Wachsen zuschauen.

Verlag: Pegasus; Autor: Bruno Cathala; Preis: 24,99 Euro.

Carcassonne

(ab 7 Jahre, 2-5 Spieler, 30-45 Minuten)

Bei diesem modernen Klassiker bauen alle Spieler Plättchen für Plättchen an einem gemeinsamen Landschaftsfeld. Dort entstehen Burgen, Wiesen und Straßen, die sofort oder später Punkte geben. Es gibt bereits viele Erweiterungen und Varianten, die auf diesem System aufbauen. Carcassone ist ein taktisches Legespiel, bei dem man auch meist schnell wieder dran ist.

Verlag: Hans im Glück Verlag; Autor: Klaus-Jürgen Wrede; Illustration Anne Pätzke; Preis: 24,99 Euro.

Icecool

(ab 6 Jahre, 2-4 Spieler, 30 Minuten)

Spielen muss nicht zwangsläufig auch Stillsitzen heißen. Bei Icecool oder Indoor Curling etwa stehen die Spieler auf und wechseln sich ab, mit gezieltem Schnippen mit Finger oder kontrollierter Handbewegung ihre Pinguine oder Curlingsteine über die Spielfläche zu treiben. Auch hier ist Konzentration gefragt und natürlich Platz am Tisch.

Verlag: Amigo Spiele; Autor: Brian Gomez; Grafik: Reinis Petersons; Preis: 29,99 Euro.

Zooloretto

(ab 8 Jahre, 2-5 Spieler, 55 Minuten)

Pandas, Giraffen und Löwen haben im Zoo ihre Gehege gefunden. Die Spieler müssen planen, wie sie ihre entsprechenden Reviere aufteilen, denn jede Tierart hat ihr eigenes Habitat. Die Spieler dürfen reihum Teile aus der Auslage auswählen und so ihren eigene Zoo füllen und geschickt Tiere in den Gehegen organisieren und Punkte kassieren. Das Auswähl-Spiel hat auch für Ältere seinen Reiz.

Verlag: u.a. Abacusspiele; Preis: ab 15,95 Euro

Werwölfe Vollmondnacht/Werwörter

(ab 9 Jahre, 3-10 Spieler, 10 Minuten)

Ein Spiel, das gut mit der zugehörigen App funktioniert. Je mehr mitspielen, desto spaßiger wird es. Werwölfe treiben im Dorf ihr Unwesen. Die Dorfbewohner wollen sie entdecken, die Werwölfe wollen unerkannt bleiben. Jeder bekommt geheim eine Rollenkarte. Die (kostenlose) App für Smartphones gibt Anweisungen. Alle schließen die Augen und müssen verhandeln, wer wer sein könnte. Kommunikatives Spiel mit toller Atmosphäre. Mit „Werwörter“ wurde das Spielsystem um eine Dimension erweitert.

Verlag: Ravensburger; Autor: Ted Alspach / Akihisa Okui; Preis: 12,99 Euro.