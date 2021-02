Am 23. Februar wurde ein Metronom-Zug beworfen. (FOCKE STRANGMANN/dpa)

Bremen. Schottersteine, Betonplatten oder einen Feldstein mit 25 Zentimetern Durchmesser haben unbekannte Täter in den vergangenen Wochen auf Bahngleise in Oberneuland gelegt. Nun bittet die Bundespolizei um Hilfe bei der Suche nach den Tätern, die vom 27. Januar bis zum 12. Februar insgesamt zehnmal für gefährliche Situationen im Bahnverkehr gesorgt haben.

Wie die Polizei mitteilt, wurden die Objekte jeweils in den Abendstunden bis Mitternacht auf den Gleisen platziert. Unter anderem war auch ein 40 Kilogramm schwerer Betonklotz darunter. Am 23. Februar gegen 19 Uhr wurde außerdem ein Metronom-Zug beworfen, sodass eine Seitenscheibe splitterte. Die Tatorte liegen überwiegend in Höhe der Rockwinkeler Heerstraße 74, werden aber ausdrücklich nicht mit den Anwohnern in Verbindung gebracht.

„Wir gehen von einer Serie aus, da sich die Fälle in einem Abstand von rund 500 Metern abspielten“, sagt Holger Jureczko, Sprecher der Bundespolizei. Spuren im Schnee deuteten auf einen erwachsenen Täter hin. An diesem Mittwoch verteilten Beamte etwa 150 Flugblätter unter den Anwohnern. „Wir haben viele Gespräche geführt und auch erste Zeugenhinweise erhalten“, so Jureczko. Ob ein Zusammenhang mit mehreren mutwillig beschädigten Ampelanlagen in Oberneuland besteht, ist derzeit unklar. Nach bisherigem Ermittlungsstand liegt eine Verbindung nicht nahe, ist aber auch nicht auszuschließen.

Die Polizei weist darauf hin, dass beim Überfahren der Hindernisse herumfliegende Steinsplitter Anwohner oder Spaziergänger erheblich verletzen können. Zudem seien Schäden an Lokomotiven entstanden. Auch die Verursacher selbst befänden sich bei Zuggeschwindigkeiten von bis zu 160 Stundenkilometern in Lebensgefahr. Der oder die Täter näherten sich laut Polizei vom Wiesengelände südlich der Bahnstrecke oder von einer Grünfläche nördlich der Gleise. Die Bundespolizeiinspektion Bremen bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 04 21/16 29 97 77.