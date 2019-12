Im Prozess gegen einen Mehrfachtäter wurde vor dem Landgericht Bremen am Donnerstag das Urteil gesprochen. (wk)

Im Prozess gegen einen Mann, dem reihenweise Straftaten vorgeworfen werden, ist am Donnerstag das Urteil gesprochen worden. Der Mehrfachtäter wurde zu zehn Jahren Haft und anschließender Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus verurteilt.

Dem Mann wurde unter anderem vorgeworfen, zwischen Oktober 2017 und November 2018 in Bremen und in zwei Fällen, auch in Köln, insgesamt sieben Autos angezündet zu haben. Eine schwere Körperverletzung wurde ebenfalls vor dem Landgericht verhandelt. (wk)