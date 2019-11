Auf einem Teil der Fläche des ehemaligen Clubs "Gleis 9" soll ein neuer Busbahnhof entstehen. Für Jürgen Hinrichs hat der ganze Prozess zu lange gedauert. (Frank Thomas Koch)

Gut, dass der neue Busbahnhof in Bremen endlich in der Spur ist. Mit dem Abriss der Gebäude auf dem Areal am Hauptbahnhof wurde der erste Schritt getan, sodass in knapp drei Jahren alles fertig sein könnte. Zwar später als angekündigt, aber egal. Bei der Vorgeschichte kann man froh sein, dass überhaupt gebaut wird.

Kunden müssen auf Komfort verzichten

Zehn Jahre hat es gedauert, eine nervige, nicht enden wollende Diskussion über den Standort. Die Kunden der Fernbusse ließ man währenddessen im Regen stehen. Sie haben bis heute an den Haltestellen kein Dach über dem Kopf und müssen auch sonst auf jeden Komfort verzichten. Gefährlich ist es am Breitenweg obendrein, weil der Verkehr dort ein dichtes Knäuel unterschiedlicher Nutzer ist. Blamabel für Bremen, solche Zustände so lange hingenommen zu haben.

Dafür soll es jetzt aber besonders schön werden. Die Pläne der Architekten für das Fernbusterminal und die beiden großen Häuser am Rand sind gelungen. Sie haben etwas Leichtes und Transparentes, heben aber nicht ab. Bremen könnte für die Fernbusse zu einer ersten Adresse werden. Allerdings muss darauf noch ein bisschen gewartet werden.